https://1prime.ru/20241024/putin-852406622.html

Путин рассказал, в чем не совпадают позиции России и Бразилии

Путин рассказал, в чем не совпадают позиции России и Бразилии - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, в чем не совпадают позиции России и Бразилии

Позиции Российской Федерации и Бразилии не совпадают по вопросам Венесуэлы, заявил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани президент России... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T20:01+0300

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политика

россия

бразилия

венесуэла

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Позиции Российской Федерации и Бразилии не совпадают по вопросам Венесуэлы, заявил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин."У нас позиции не совпадают с Бразилией по вопросам Венесуэлы", - сказал российский лидер.При этом Путин подчеркнул, что говорит о разнице во взглядах России и Бразилии открыто.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.

https://1prime.ru/20241024/briks-852405050.html

бразилия

венесуэла

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россия, бразилия, венесуэла