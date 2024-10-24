https://1prime.ru/20241024/putin-852406622.html
Путин рассказал, в чем не совпадают позиции России и Бразилии
Путин рассказал, в чем не совпадают позиции России и Бразилии - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, в чем не совпадают позиции России и Бразилии
Позиции Российской Федерации и Бразилии не совпадают по вопросам Венесуэлы, заявил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани президент России... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T20:01+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Позиции Российской Федерации и Бразилии не совпадают по вопросам Венесуэлы, заявил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин."У нас позиции не совпадают с Бразилией по вопросам Венесуэлы", - сказал российский лидер.При этом Путин подчеркнул, что говорит о разнице во взглядах России и Бразилии открыто.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
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россия, бразилия, венесуэла
Политика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ВЕНЕСУЭЛА
Путин рассказал, в чем не совпадают позиции России и Бразилии
Путин: позиции России и Бразилии не совпадают по вопросам Венесуэлы
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Позиции Российской Федерации и Бразилии не совпадают по вопросам Венесуэлы, заявил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин.
"У нас позиции не совпадают с Бразилией по вопросам Венесуэлы", - сказал российский лидер.
При этом Путин подчеркнул, что говорит о разнице во взглядах России и Бразилии открыто.
Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.