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Путин рассказал, в чем не совпадают позиции России и Бразилии - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, в чем не совпадают позиции России и Бразилии
Путин рассказал, в чем не совпадают позиции России и Бразилии - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, в чем не совпадают позиции России и Бразилии
Позиции Российской Федерации и Бразилии не совпадают по вопросам Венесуэлы, заявил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани президент России... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T20:01+0300
2024-10-24T20:02+0300
политика
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Позиции Российской Федерации и Бразилии не совпадают по вопросам Венесуэлы, заявил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин."У нас позиции не совпадают с Бразилией по вопросам Венесуэлы", - сказал российский лидер.При этом Путин подчеркнул, что говорит о разнице во взглядах России и Бразилии открыто.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
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россия, бразилия, венесуэла
Политика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ВЕНЕСУЭЛА
20:01 24.10.2024 (обновлено: 20:02 24.10.2024)
 
Путин рассказал, в чем не совпадают позиции России и Бразилии

Путин: позиции России и Бразилии не совпадают по вопросам Венесуэлы

© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкЗдание Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе
Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Каролина Кабрал
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Позиции Российской Федерации и Бразилии не совпадают по вопросам Венесуэлы, заявил на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин.
"У нас позиции не совпадают с Бразилией по вопросам Венесуэлы", - сказал российский лидер.
При этом Путин подчеркнул, что говорит о разнице во взглядах России и Бразилии открыто.
Президент Федеративной Республики Бразилия Дилма Роуссефф
Россия предложила Бразилии продлить председательство в Новом банке БРИКС
18:50
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
 
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