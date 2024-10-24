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В Роскомнадзоре предупредили о значительном росте DDoS-атак в России - 24.10.2024, ПРАЙМ
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В Роскомнадзоре предупредили о значительном росте DDoS-атак в России
В Роскомнадзоре предупредили о значительном росте DDoS-атак в России - 24.10.2024, ПРАЙМ
В Роскомнадзоре предупредили о значительном росте DDoS-атак в России
Число фишинговых атак в России выросло более чем впятеро с начала года по сравнению с 2023 годом, на 425%, а количество DDoS-атак увеличилось на 70%, следует из | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T13:52+0300
2024-10-24T13:52+0300
россия
ddos-атаки
роскомнадзор
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СОЧИ, 24 окт - ПРАЙМ. Число фишинговых атак в России выросло более чем впятеро с начала года по сравнению с 2023 годом, на 425%, а количество DDoS-атак увеличилось на 70%, следует из презентации директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) Сергея Хуторцева, представленной на форуме "Спектр-2024". Отмечается, что также выросло число блокировок центров вредоносного программного обеспечения: с 48 до 127 случаев.
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россия, ddos-атаки, роскомнадзор
РОССИЯ, DDos-атаки, Роскомнадзор
13:52 24.10.2024
 
В Роскомнадзоре предупредили о значительном росте DDoS-атак в России

РКН: число DDoS-атак в России выросло на 70 процентов в 2024 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 24 окт - ПРАЙМ. Число фишинговых атак в России выросло более чем впятеро с начала года по сравнению с 2023 годом, на 425%, а количество DDoS-атак увеличилось на 70%, следует из презентации директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) Сергея Хуторцева, представленной на форуме "Спектр-2024".
Отмечается, что также выросло число блокировок центров вредоносного программного обеспечения: с 48 до 127 случаев.
Роскомнадзор - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы
8 октября, 22:12
 
РОССИЯDDos-атакиРоскомнадзор
 
 
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