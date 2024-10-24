https://1prime.ru/20241024/rkn-852398159.html

В Роскомнадзоре предупредили о значительном росте DDoS-атак в России

В Роскомнадзоре предупредили о значительном росте DDoS-атак в России - 24.10.2024, ПРАЙМ

В Роскомнадзоре предупредили о значительном росте DDoS-атак в России

Число фишинговых атак в России выросло более чем впятеро с начала года по сравнению с 2023 годом, на 425%, а количество DDoS-атак увеличилось на 70%, следует из | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T13:52+0300

2024-10-24T13:52+0300

2024-10-24T13:52+0300

россия

ddos-атаки

роскомнадзор

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СОЧИ, 24 окт - ПРАЙМ. Число фишинговых атак в России выросло более чем впятеро с начала года по сравнению с 2023 годом, на 425%, а количество DDoS-атак увеличилось на 70%, следует из презентации директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) Сергея Хуторцева, представленной на форуме "Спектр-2024". Отмечается, что также выросло число блокировок центров вредоносного программного обеспечения: с 48 до 127 случаев.

https://1prime.ru/20241008/ddos-ataki-852067273.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ddos-атаки, роскомнадзор