https://1prime.ru/20241024/rossiya-852385051.html
Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России
Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России - 24.10.2024, ПРАЙМ
Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России
План США и Евросоюза по изоляции России провален, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T08:42+0300
2024-10-24T08:42+0300
2024-10-24T08:42+0300
россия
брикс
вячеслав володин
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. План США и Евросоюза по изоляции России провален, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.Таким образом он прокомментировал состоявшийся в Казани саммит БРИКС, участниками которого стали многие мировые лидеры. По словам депутата, это мероприятие доказало, что страны хотят жить в многополярном и справедливом мире."План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился. Время (президента США) Байдена, (президента Франции) Макрона, (канцлера ФРГ) Шольца ушло. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире. В основе которого взаимоуважение, суверенное равенство государств", - написал Володин в своем Telegram-канале. Кроме того, российский парламентарий упомянул, что Россия становится местом напряжения. По его словам, широкое представительство говорит о влиянии БРИКС на мировой арене, что доказал приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.Володин подчеркнул, что формат межпарламентского взаимодействия со странами БРИКС будет расширяться.
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россия, брикс, вячеслав володин
РОССИЯ, БРИКС, Вячеслав Володин
Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России
Володин о саммите БРИКС: план США и ЕС изолировать Россию провалился
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. План США и Евросоюза по изоляции России провален, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Таким образом он прокомментировал состоявшийся в Казани саммит БРИКС, участниками которого стали многие мировые лидеры. По словам депутата, это мероприятие доказало, что страны хотят жить в многополярном и справедливом мире.
"План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился. Время (президента США) Байдена, (президента Франции) Макрона, (канцлера ФРГ) Шольца ушло. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире. В основе которого взаимоуважение, суверенное равенство государств", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Кроме того, российский парламентарий упомянул, что Россия становится местом напряжения. По его словам, широкое представительство говорит о влиянии БРИКС на мировой арене, что доказал приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Володин подчеркнул, что формат межпарламентского взаимодействия со странами БРИКС будет расширяться.
США поставили себе задачу разорвать экономику РФ в клочья, заявил Володин