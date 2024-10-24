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Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России
Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России - 24.10.2024, ПРАЙМ
Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России
План США и Евросоюза по изоляции России провален, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T08:42+0300
2024-10-24T08:42+0300
россия
брикс
вячеслав володин
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. План США и Евросоюза по изоляции России провален, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.Таким образом он прокомментировал состоявшийся в Казани саммит БРИКС, участниками которого стали многие мировые лидеры. По словам депутата, это мероприятие доказало, что страны хотят жить в многополярном и справедливом мире."План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился. Время (президента США) Байдена, (президента Франции) Макрона, (канцлера ФРГ) Шольца ушло. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире. В основе которого взаимоуважение, суверенное равенство государств", - написал Володин в своем Telegram-канале. Кроме того, российский парламентарий упомянул, что Россия становится местом напряжения. По его словам, широкое представительство говорит о влиянии БРИКС на мировой арене, что доказал приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.Володин подчеркнул, что формат межпарламентского взаимодействия со странами БРИКС будет расширяться.
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россия, брикс, вячеслав володин
РОССИЯ, БРИКС, Вячеслав Володин
08:42 24.10.2024
 
Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России

Володин о саммите БРИКС: план США и ЕС изолировать Россию провалился

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. План США и Евросоюза по изоляции России провален, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Таким образом он прокомментировал состоявшийся в Казани саммит БРИКС, участниками которого стали многие мировые лидеры. По словам депутата, это мероприятие доказало, что страны хотят жить в многополярном и справедливом мире.
"План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился. Время (президента США) Байдена, (президента Франции) Макрона, (канцлера ФРГ) Шольца ушло. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире. В основе которого взаимоуважение, суверенное равенство государств", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Кроме того, российский парламентарий упомянул, что Россия становится местом напряжения. По его словам, широкое представительство говорит о влиянии БРИКС на мировой арене, что доказал приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Володин подчеркнул, что формат межпарламентского взаимодействия со странами БРИКС будет расширяться.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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