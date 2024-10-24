https://1prime.ru/20241024/rossiya-852385051.html

Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России

Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России - 24.10.2024, ПРАЙМ

Володин заявил о провале плана США и ЕС по изоляции России

План США и Евросоюза по изоляции России провален, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T08:42+0300

2024-10-24T08:42+0300

2024-10-24T08:42+0300

россия

брикс

вячеслав володин

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. План США и Евросоюза по изоляции России провален, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.Таким образом он прокомментировал состоявшийся в Казани саммит БРИКС, участниками которого стали многие мировые лидеры. По словам депутата, это мероприятие доказало, что страны хотят жить в многополярном и справедливом мире."План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился. Время (президента США) Байдена, (президента Франции) Макрона, (канцлера ФРГ) Шольца ушло. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире. В основе которого взаимоуважение, суверенное равенство государств", - написал Володин в своем Telegram-канале. Кроме того, российский парламентарий упомянул, что Россия становится местом напряжения. По его словам, широкое представительство говорит о влиянии БРИКС на мировой арене, что доказал приезд генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.Володин подчеркнул, что формат межпарламентского взаимодействия со странами БРИКС будет расширяться.

https://1prime.ru/20241017/volodin-852231248.html

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россия, брикс, вячеслав володин