Рубль еще проявит себя

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Главным событием текущей недели станет пятничное очередное заседание Банка России, где, возможно, будет пересмотрена ключевая ставка. Однако на фоне прогноза роста ВВП неприятных сюрпризов от рубля вряд ли стоит ожидать до начала зимы.Аналитики практически единодушны в том, что Банк России решится повысить ключевую ставку снова. По нашему прогнозу, показатель увеличат до 20%, но звучат и более смелые прогнозы — до 22%. Очередное повышение станет реакцией на растущую динамику инфляционных потребительских ожиданий в IV квартале 2024 года.Решение Банка России поможет удержать курс рубля в комфортном для бюджета валютном коридоре (94-98 рублей за доллар, 102-107 рублей за евро и 13,20-13,80 рублей за юань), пока на рынок не придет очередной объем зарубежной валюты от российских предприятий-экспортеров.Что касается еврозоны, то 17 октября состоялось заседание Европейского ЦБ, на котором руководство четко дало понять, что возможно дальнейшее снижение денежно-кредитной политики (текущая ставка — 3,4%). Регулятор также пообещал, что динамика увеличения цен в 2025 году не превысят в среднем 2%. Биржа отреагировала немедленно: котировки устремились вниз до значений 1,06-1,07.Схожие, но более сдержанные ожидания — у держателей долларов. Ходят слухи об очередном смягчении ДКП со стороны американского финрегулятора. Очередные заседания Федрезерва запланированы на 7 ноября и 18 декабря. Аналитики прогнозируют снижение ставки на 50-75 б.п.При существующей разнице между курсами главных международных финансовых регуляторов наиболее предпочтительной валютой с точки зрения доходности выглядит доллар США и соответственно долларовые инструменты.Прогнозы:По валютной паре евро по отношению к доллару прогнозируем снижение до уровней 1,06-1,07. Отметим смещение рынка к 1,09.По доллару видим закрепление на уровнях 94–97 рублей за доллар. Потенциал роста — до 98-99,5 рубля за доллар.По евро видим сопротивление близко к отметке 106 рублей за евро. Нижняя граница торгового диапазона — 102 рубля за евро.
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Главным событием текущей недели станет пятничное очередное заседание Банка России, где, возможно, будет пересмотрена ключевая ставка. Однако на фоне прогноза роста ВВП неприятных сюрпризов от рубля вряд ли стоит ожидать до начала зимы.
Аналитики практически единодушны в том, что Банк России решится повысить ключевую ставку снова. По нашему прогнозу, показатель увеличат до 20%, но звучат и более смелые прогнозы — до 22%. Очередное повышение станет реакцией на растущую динамику инфляционных потребительских ожиданий в IV квартале 2024 года.
Решение Банка России поможет удержать курс рубля в комфортном для бюджета валютном коридоре (94-98 рублей за доллар, 102-107 рублей за евро и 13,20-13,80 рублей за юань), пока на рынок не придет очередной объем зарубежной валюты от российских предприятий-экспортеров.
Что касается еврозоны, то 17 октября состоялось заседание Европейского ЦБ, на котором руководство четко дало понять, что возможно дальнейшее снижение денежно-кредитной политики (текущая ставка — 3,4%). Регулятор также пообещал, что динамика увеличения цен в 2025 году не превысят в среднем 2%. Биржа отреагировала немедленно: котировки устремились вниз до значений 1,06-1,07.
Схожие, но более сдержанные ожидания — у держателей долларов. Ходят слухи об очередном смягчении ДКП со стороны американского финрегулятора. Очередные заседания Федрезерва запланированы на 7 ноября и 18 декабря. Аналитики прогнозируют снижение ставки на 50-75 б.п.
При существующей разнице между курсами главных международных финансовых регуляторов наиболее предпочтительной валютой с точки зрения доходности выглядит доллар США и соответственно долларовые инструменты.
Прогнозы:
По валютной паре евро по отношению к доллару прогнозируем снижение до уровней 1,06-1,07. Отметим смещение рынка к 1,09.
По доллару видим закрепление на уровнях 94–97 рублей за доллар. Потенциал роста — до 98-99,5 рубля за доллар.
По евро видим сопротивление близко к отметке 106 рублей за евро. Нижняя граница торгового диапазона — 102 рубля за евро.
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