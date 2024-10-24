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Рынок застыл в ожидании: есть ли драйверы для роста акций - 24.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241024/rynok-852349192.html
Рынок застыл в ожидании: есть ли драйверы для роста акций
Рынок застыл в ожидании: есть ли драйверы для роста акций - 24.10.2024, ПРАЙМ
Рынок застыл в ожидании: есть ли драйверы для роста акций
После сентябрьского прироста на 7,6 процента индекс Мосбиржи взял передышку. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T08:00+0300
2024-10-24T08:00+0300
экономика
мнения аналитиков
мосбиржа
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. После сентябрьского прироста на 7,6 процента индекс Мосбиржи взял передышку.Фундаментальная оценка рынка российских акций сейчас вполне привлекательна – мультипликатор P/E вблизи 4х предполагает потенциал роста на 25 процентов на горизонте года.Можно сказать, что с начала октября IMOEX перешел в фазу консолидации, действительно, взяв передышку после активного восстановления, которое было во многом обусловлено перепроданностью и нереализованными опасениями относительно жесткости политики ЦБ.Впрочем, ужесточение денежно-кредитной политики остается на повестке как ключевой драйвер рынка, поэтому сейчас инвесторы оценивают сценарии дальнейших шагов регулятора.Видится, что консенсусом становится подъем ключевой ставки до 20 процентов на предстоящем заседании 25 октября.Впрочем, вероятность более агрессивного повышения не исключается, поэтому участники рынка заняли выжидательные позиции.Использовать текущие уровни на рынке было бы оправдано в случае формирования устойчивого тренда на снижение инфляции, чего мы не можем утверждать с учетом все еще сильной динамики кредитования, особенно в корпоративном секторе, а также ряда других проинфляционных факторов (повышение утилизационного сбора на авто, ослабление рубля, вероятность индексации тарифов на перевозки со стороны РЖД в следующем году, запланированное в бюджете увеличение расходов в этом и следующем году, и так же заложенная в бюджет на следующий год индексация тарифов ЖКХ).Фундаментальных драйверов для роста акций до конца года недостаточно.Впрочем, мы не исключаем, что рынок может перейти к росту уже в случае выхода ключевой ставки ЦБ на плато и в случае замедления инфляции – просто за счет ожиданий смягчения ДКП.
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Алина Попцова
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Алина Попцова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851518306_0:183:915:1097_100x100_80_0_0_b0f4bbd2b1249ecea3b4864fb389ecbd.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа
Экономика, Мнения аналитиков, Мосбиржа
08:00 24.10.2024
 

Рынок застыл в ожидании: есть ли драйверы для роста акций

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Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК Альфа-Капитал
Алина Попцова
Аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. После сентябрьского прироста на 7,6 процента индекс Мосбиржи взял передышку.
Фундаментальная оценка рынка российских акций сейчас вполне привлекательна – мультипликатор P/E вблизи 4х предполагает потенциал роста на 25 процентов на горизонте года.
Можно сказать, что с начала октября IMOEX перешел в фазу консолидации, действительно, взяв передышку после активного восстановления, которое было во многом обусловлено перепроданностью и нереализованными опасениями относительно жесткости политики ЦБ.
Впрочем, ужесточение денежно-кредитной политики остается на повестке как ключевой драйвер рынка, поэтому сейчас инвесторы оценивают сценарии дальнейших шагов регулятора.
Видится, что консенсусом становится подъем ключевой ставки до 20 процентов на предстоящем заседании 25 октября.
Впрочем, вероятность более агрессивного повышения не исключается, поэтому участники рынка заняли выжидательные позиции.
Использовать текущие уровни на рынке было бы оправдано в случае формирования устойчивого тренда на снижение инфляции, чего мы не можем утверждать с учетом все еще сильной динамики кредитования, особенно в корпоративном секторе, а также ряда других проинфляционных факторов (повышение утилизационного сбора на авто, ослабление рубля, вероятность индексации тарифов на перевозки со стороны РЖД в следующем году, запланированное в бюджете увеличение расходов в этом и следующем году, и так же заложенная в бюджет на следующий год индексация тарифов ЖКХ).
Фундаментальных драйверов для роста акций до конца года недостаточно.
Впрочем, мы не исключаем, что рынок может перейти к росту уже в случае выхода ключевой ставки ЦБ на плато и в случае замедления инфляции – просто за счет ожиданий смягчения ДКП.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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