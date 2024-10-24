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Невыразительная динамика

Невыразительная динамика - 24.10.2024, ПРАЙМ

Невыразительная динамика

На рынке сохраняется нисходящая динамика. Индексы МосБиржи и РТС отступили в среду на 0,74% и 0,78% соответственно. Инвесторы не рассматривают покупки в... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T08:54+0300

2024-10-24T08:54+0300

2024-10-24T08:54+0300

экономика

мнения аналитиков

рынок

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. На рынке сохраняется нисходящая динамика. Индексы МосБиржи и РТС отступили в среду на 0,74% и 0,78% соответственно. Инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки.В пользу более решительных действий регулятора выступают недельные данные Росстат по индексу потребительских цен (ИПЦ), который за неделю с 15 по 21 октября повысился на 0,20% по сравнению с ростом на 0,12% неделей ранее.Слабые настроения превалируют и в сегменте суверенного долга. Индекс RGBI в среду вплотную приблизился к годовым минимумам и может проверить их на прочность еще до заседания регулятора. Инвесторы не проявляют особого интереса к ОФЗ на текущих уровнях, что подтверждается результатами аукционов Минфина в среду. Аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26245RMFS, равно как и с переменным купонным доходом выпуска № 29025RMFS, признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.Курс китайского юаня на Московской бирже в среду практически не изменился на фоне крайне низкой торговой активности. В ближайшие дни краткосрочную поддержку рублю могут оказать, запланированные на конец октября налоговые выплаты экспортёров.Совет директоров Полюса рекомендовал дивиденды в размере 1301,75 руб. на одну акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет около 8,85%. На этом фоне акции Полюса сначала восстановились на 3,4% от дневных минимумов, но не удержались на траектории роста и завершили день в минусе. Оптимизм инвесторов подпортила динамика котировок золота, которые к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже показали снижение на 1,3%. Что касается дивидендов Полюса, доходность хоть и не слишком привлекательная на фоне текущих ставок, но важен сам факт возобновления компанией дивидендных выплат, несмотря на высокие капитальные расходы, связанные с развитием проекта "Сухой Лог".Динамику хуже рынка показали акции НОВАТЭКа. Из-за опасений перед очередным пакетом санкций ЕС, который, как ожидается, будет включать ограничения в отношении СПГ из России. Мы полагаем, что основные ограничения уже были введены, и новые ограничительные меры на позиции компании не повлияют. НОВАТЭК продолжает генерировать прибыль, в то время как результаты компании за III квартал 2024 года отражают рост объемов добычи по сравнению с предыдущим годом, и проблем с реализацией тоже не наблюдается. Долгосрочно, сохраняем оптимистичный взгляд на акции компании и ожидаем, что ситуация с отгрузками с "Арктик СПГ-2" со временем разрешится."Ламбумиз" объявил ценовой диапазон в рамках IPO на уровне 425-460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации от 8–8,7 млрд руб. Планируемый объем размещения составит 0,8-1 млрд руб., доля акций в свободном обращении может составить порядка 10–12%. В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, а мажоритарный акционер эмитента не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале компании. Все привлеченные в ходе первичного размещения средства останутся на балансе компании и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития бизнеса.

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Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков, рынок