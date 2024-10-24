Невыразительная динамика

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. На рынке сохраняется нисходящая динамика. Индексы МосБиржи и РТС отступили в среду на 0,74% и 0,78% соответственно. Инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки.В пользу более решительных действий регулятора выступают недельные данные Росстат по индексу потребительских цен (ИПЦ), который за неделю с 15 по 21 октября повысился на 0,20% по сравнению с ростом на 0,12% неделей ранее.Слабые настроения превалируют и в сегменте суверенного долга. Индекс RGBI в среду вплотную приблизился к годовым минимумам и может проверить их на прочность еще до заседания регулятора. Инвесторы не проявляют особого интереса к ОФЗ на текущих уровнях, что подтверждается результатами аукционов Минфина в среду. Аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26245RMFS, равно как и с переменным купонным доходом выпуска № 29025RMFS, признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.Курс китайского юаня на Московской бирже в среду практически не изменился на фоне крайне низкой торговой активности. В ближайшие дни краткосрочную поддержку рублю могут оказать, запланированные на конец октября налоговые выплаты экспортёров.Совет директоров Полюса рекомендовал дивиденды в размере 1301,75 руб. на одну акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет около 8,85%. На этом фоне акции Полюса сначала восстановились на 3,4% от дневных минимумов, но не удержались на траектории роста и завершили день в минусе. Оптимизм инвесторов подпортила динамика котировок золота, которые к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже показали снижение на 1,3%. Что касается дивидендов Полюса, доходность хоть и не слишком привлекательная на фоне текущих ставок, но важен сам факт возобновления компанией дивидендных выплат, несмотря на высокие капитальные расходы, связанные с развитием проекта "Сухой Лог".Динамику хуже рынка показали акции НОВАТЭКа. Из-за опасений перед очередным пакетом санкций ЕС, который, как ожидается, будет включать ограничения в отношении СПГ из России. Мы полагаем, что основные ограничения уже были введены, и новые ограничительные меры на позиции компании не повлияют. НОВАТЭК продолжает генерировать прибыль, в то время как результаты компании за III квартал 2024 года отражают рост объемов добычи по сравнению с предыдущим годом, и проблем с реализацией тоже не наблюдается. Долгосрочно, сохраняем оптимистичный взгляд на акции компании и ожидаем, что ситуация с отгрузками с "Арктик СПГ-2" со временем разрешится."Ламбумиз" объявил ценовой диапазон в рамках IPO на уровне 425-460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации от 8–8,7 млрд руб. Планируемый объем размещения составит 0,8-1 млрд руб., доля акций в свободном обращении может составить порядка 10–12%. В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, а мажоритарный акционер эмитента не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале компании. Все привлеченные в ходе первичного размещения средства останутся на балансе компании и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития бизнеса.
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. На рынке сохраняется нисходящая динамика. Индексы МосБиржи и РТС отступили в среду на 0,74% и 0,78% соответственно. Инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки.
В пользу более решительных действий регулятора выступают недельные данные Росстат по индексу потребительских цен (ИПЦ), который за неделю с 15 по 21 октября повысился на 0,20% по сравнению с ростом на 0,12% неделей ранее.
Слабые настроения превалируют и в сегменте суверенного долга. Индекс RGBI в среду вплотную приблизился к годовым минимумам и может проверить их на прочность еще до заседания регулятора. Инвесторы не проявляют особого интереса к ОФЗ на текущих уровнях, что подтверждается результатами аукционов Минфина в среду. Аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26245RMFS, равно как и с переменным купонным доходом выпуска № 29025RMFS, признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
Курс китайского юаня на Московской бирже в среду практически не изменился на фоне крайне низкой торговой активности. В ближайшие дни краткосрочную поддержку рублю могут оказать, запланированные на конец октября налоговые выплаты экспортёров.
Совет директоров Полюса рекомендовал дивиденды в размере 1301,75 руб. на одну акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет около 8,85%. На этом фоне акции Полюса сначала восстановились на 3,4% от дневных минимумов, но не удержались на траектории роста и завершили день в минусе. Оптимизм инвесторов подпортила динамика котировок золота, которые к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже показали снижение на 1,3%. Что касается дивидендов Полюса, доходность хоть и не слишком привлекательная на фоне текущих ставок, но важен сам факт возобновления компанией дивидендных выплат, несмотря на высокие капитальные расходы, связанные с развитием проекта "Сухой Лог".
Динамику хуже рынка показали акции НОВАТЭКа. Из-за опасений перед очередным пакетом санкций ЕС, который, как ожидается, будет включать ограничения в отношении СПГ из России. Мы полагаем, что основные ограничения уже были введены, и новые ограничительные меры на позиции компании не повлияют. НОВАТЭК продолжает генерировать прибыль, в то время как результаты компании за III квартал 2024 года отражают рост объемов добычи по сравнению с предыдущим годом, и проблем с реализацией тоже не наблюдается. Долгосрочно, сохраняем оптимистичный взгляд на акции компании и ожидаем, что ситуация с отгрузками с "Арктик СПГ-2" со временем разрешится.
"Ламбумиз" объявил ценовой диапазон в рамках IPO на уровне 425-460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации от 8–8,7 млрд руб. Планируемый объем размещения составит 0,8-1 млрд руб., доля акций в свободном обращении может составить порядка 10–12%. В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, а мажоритарный акционер эмитента не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале компании. Все привлеченные в ходе первичного размещения средства останутся на балансе компании и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития бизнеса.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.