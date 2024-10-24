Чего так испугался рынок акций

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на основной сессии потерял 0,7%, но остался выше 2730 п., что подтверждало осенний боковик. Но вот на вечерке бенчмарк рухнул до -1,5% и остановился лишь у 2710 п. Сыграли эмоции на фоне очередных угроз санкций США и ЕС. Тем не менее более важный фактор для курса рынка — ставка ЦБ, и завтра мы ее узнаем. Если регулятор не будет сильно агрессивным и повысит до 20%, то отскок рынка не заставит себя долго ждать. Аналог — динамика индекса после заседания 13 сентября с последующим ралли; могут и повторить.Сильнее рынка — второй день подряд бумаги РУСАЛа (+1,3%). Металл алюминий вновь подрос, что и привело к подъему бумаг производителя сырья. Технически бумаги пытались вырваться из многомесячного боковика вверх, но под влиянием общерыночных распродаж вернулись в рамки. При улучшении сентимента на широком рынке и сохранении позитивной траектории металла они могут быть вновь лучше всех.Слабее рынка — акции холдинга АФК Система (-3,9%). Корпорация под высокой долговой нагрузкой в эпоху роста ставок. Курс акций на бирже рухнул к уровням весны 2023 г. – 14 руб. В моменте по негативной инерции может быть и ниже, но вообще здесь уже поддержка.Рубль завершил среду по нулям относительно доллара и юаня, а против евро окреп на полпроцента. Курсы: юань 13,54, доллар 96,6, евро 104,4. Завтра волатильность на валютном рынке может повыситься после оглашения ставки ЦБ. Рост ставки априори за нацвалюту, и на ближайшие недели остается вариант коррекции инвалют. Например, юань поближе к 13, доллар под 95 и евро ниже 103.
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на основной сессии потерял 0,7%, но остался выше 2730 п., что подтверждало осенний боковик. Но вот на вечерке бенчмарк рухнул до -1,5% и остановился лишь у 2710 п. Сыграли эмоции на фоне очередных угроз санкций США и ЕС. Тем не менее более важный фактор для курса рынка — ставка ЦБ, и завтра мы ее узнаем. Если регулятор не будет сильно агрессивным и повысит до 20%, то отскок рынка не заставит себя долго ждать. Аналог — динамика индекса после заседания 13 сентября с последующим ралли; могут и повторить.
Сильнее рынка — второй день подряд бумаги РУСАЛа (+1,3%). Металл алюминий вновь подрос, что и привело к подъему бумаг производителя сырья. Технически бумаги пытались вырваться из многомесячного боковика вверх, но под влиянием общерыночных распродаж вернулись в рамки. При улучшении сентимента на широком рынке и сохранении позитивной траектории металла они могут быть вновь лучше всех.
Слабее рынка — акции холдинга АФК Система (-3,9%). Корпорация под высокой долговой нагрузкой в эпоху роста ставок. Курс акций на бирже рухнул к уровням весны 2023 г. – 14 руб. В моменте по негативной инерции может быть и ниже, но вообще здесь уже поддержка.
Рубль завершил среду по нулям относительно доллара и юаня, а против евро окреп на полпроцента. Курсы: юань 13,54, доллар 96,6, евро 104,4. Завтра волатильность на валютном рынке может повыситься после оглашения ставки ЦБ. Рост ставки априори за нацвалюту, и на ближайшие недели остается вариант коррекции инвалют. Например, юань поближе к 13, доллар под 95 и евро ниже 103.
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