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Рынок все ниже и ниже

Рынок все ниже и ниже - 24.10.2024, ПРАЙМ

Рынок все ниже и ниже

В среду, 23 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 96,25 руб., евро/рубль - на 0,43%, до 103,81 руб., | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T08:09+0300

2024-10-24T08:09+0300

2024-10-24T08:09+0300

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. В среду, 23 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 96,25 руб., евро/рубль - на 0,43%, до 103,81 руб., юань/рубль - на 0,07%, до 13,53 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 24 октября: доллар - 96,5918 рубля, евро - 104,3815 рубля. В течение дня рубль показал разнонаправленную динамику с долларом США. В начале торговой сессии курс доллара снизился до 96,15 рубля, с которого вернулся обратно на 96,63 рубля. К закрытию дня рубль укрепился до 96,25 рубля. Я бы не стал искать причины такого поведения цены, потому что в последние месяцы сильное влияние на рынок оказывают экспортеры и импортеры. У нацвалюты есть как факторы, поддерживающие ее, так и оказывающие давление. На рынке нефти продолжается нисходящий тренд после публикации данных по запасам в США. Баррель Brent подешевел на 0,43%, до 75,26 доллара. По данным Минэнерго США, запасы нефти выросли на 5,474 миллиона баррелей, что значительно превысило прогноз в 0,7 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 878 тысяч баррелей при ожидаемом снижении. Цена на нефть упала несильно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое усиливает опасения по поводу возможных перебоев в поставках из региона. Напряженность возросла после того, как Израиль нанес удары по южному Бейруту. Это произошло в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен совершал турне по региону, призывая к прекращению огня как в Газе, так и в Ливане. В четверг, 24 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 75,81 доллара. Учитывая, что покупатели быстро отыграли потери, цель 77,50 доллара остается актуальной на сегодня. Поддержка рубля может сохраниться до пятницы, пока экспортеры продают валюту под налоговые выплаты. Дополнительным позитивным фактором выступают продажи валюты под дивидендные выплаты. Следим за уровнем 95,75 рубля. Его пробой позволит рублю вернуться к уровню 95 рубля, который является равновесным для участников внешнеэкономической деятельности и правительства. Рабочий торговый диапазон - 94,45-97,25 рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,78%, до 2734,93 п., индекс РТС - на 0,78%, до 891,54 п. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 2725 п. Его повторное возвращение к ключевой поддержке указывает на падение IMOEX до 2610 п. Фьючерс на индекс Мосбиржи пробил свою поддержку, поэтому с открытия могут быть агрессивные продажи акций.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, торги