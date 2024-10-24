Рынок все ниже и ниже

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. В среду, 23 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 96,25 руб., евро/рубль - на 0,43%, до 103,81 руб., юань/рубль - на 0,07%, до 13,53 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 24 октября: доллар - 96,5918 рубля, евро - 104,3815 рубля. В течение дня рубль показал разнонаправленную динамику с долларом США. В начале торговой сессии курс доллара снизился до 96,15 рубля, с которого вернулся обратно на 96,63 рубля. К закрытию дня рубль укрепился до 96,25 рубля. Я бы не стал искать причины такого поведения цены, потому что в последние месяцы сильное влияние на рынок оказывают экспортеры и импортеры. У нацвалюты есть как факторы, поддерживающие ее, так и оказывающие давление. На рынке нефти продолжается нисходящий тренд после публикации данных по запасам в США. Баррель Brent подешевел на 0,43%, до 75,26 доллара. По данным Минэнерго США, запасы нефти выросли на 5,474 миллиона баррелей, что значительно превысило прогноз в 0,7 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 878 тысяч баррелей при ожидаемом снижении. Цена на нефть упала несильно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое усиливает опасения по поводу возможных перебоев в поставках из региона. Напряженность возросла после того, как Израиль нанес удары по южному Бейруту. Это произошло в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен совершал турне по региону, призывая к прекращению огня как в Газе, так и в Ливане. В четверг, 24 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 75,81 доллара. Учитывая, что покупатели быстро отыграли потери, цель 77,50 доллара остается актуальной на сегодня. Поддержка рубля может сохраниться до пятницы, пока экспортеры продают валюту под налоговые выплаты. Дополнительным позитивным фактором выступают продажи валюты под дивидендные выплаты. Следим за уровнем 95,75 рубля. Его пробой позволит рублю вернуться к уровню 95 рубля, который является равновесным для участников внешнеэкономической деятельности и правительства. Рабочий торговый диапазон - 94,45-97,25 рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,78%, до 2734,93 п., индекс РТС - на 0,78%, до 891,54 п. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 2725 п. Его повторное возвращение к ключевой поддержке указывает на падение IMOEX до 2610 п. Фьючерс на индекс Мосбиржи пробил свою поддержку, поэтому с открытия могут быть агрессивные продажи акций.
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. В среду, 23 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 96,25 руб., евро/рубль - на 0,43%, до 103,81 руб., юань/рубль - на 0,07%, до 13,53 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 24 октября: доллар - 96,5918 рубля, евро - 104,3815 рубля.
В течение дня рубль показал разнонаправленную динамику с долларом США. В начале торговой сессии курс доллара снизился до 96,15 рубля, с которого вернулся обратно на 96,63 рубля. К закрытию дня рубль укрепился до 96,25 рубля. Я бы не стал искать причины такого поведения цены, потому что в последние месяцы сильное влияние на рынок оказывают экспортеры и импортеры. У нацвалюты есть как факторы, поддерживающие ее, так и оказывающие давление.
На рынке нефти продолжается нисходящий тренд после публикации данных по запасам в США. Баррель Brent подешевел на 0,43%, до 75,26 доллара. По данным Минэнерго США, запасы нефти выросли на 5,474 миллиона баррелей, что значительно превысило прогноз в 0,7 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 878 тысяч баррелей при ожидаемом снижении.
Цена на нефть упала несильно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое усиливает опасения по поводу возможных перебоев в поставках из региона. Напряженность возросла после того, как Израиль нанес удары по южному Бейруту. Это произошло в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен совершал турне по региону, призывая к прекращению огня как в Газе, так и в Ливане.
В четверг, 24 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 75,81 доллара. Учитывая, что покупатели быстро отыграли потери, цель 77,50 доллара остается актуальной на сегодня.
Поддержка рубля может сохраниться до пятницы, пока экспортеры продают валюту под налоговые выплаты. Дополнительным позитивным фактором выступают продажи валюты под дивидендные выплаты. Следим за уровнем 95,75 рубля. Его пробой позволит рублю вернуться к уровню 95 рубля, который является равновесным для участников внешнеэкономической деятельности и правительства. Рабочий торговый диапазон - 94,45-97,25 рубля.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,78%, до 2734,93 п., индекс РТС - на 0,78%, до 891,54 п. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 2725 п. Его повторное возвращение к ключевой поддержке указывает на падение IMOEX до 2610 п. Фьючерс на индекс Мосбиржи пробил свою поддержку, поэтому с открытия могут быть агрессивные продажи акций.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.