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Российский рынок акций снижается в преддверии заседания ЦБ
Российский рынок акций снижается в преддверии заседания ЦБ - 24.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в преддверии заседания ЦБ
Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается на 0,76%, следует из данных Московской биржи. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T10:12+0300
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российский рынок акций
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается на 0,76%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск понижается на 0,76%, до 2 714,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 925,76 пункта.
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РОССИЯ, российский рынок акций, ставка Банка России
Российский рынок акций снижается в преддверии заседания ЦБ
Российский рынок акций снижается в начале торгового дня
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается на 0,76%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск понижается на 0,76%, до 2 714,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 925,76 пункта.
В России предложили Центробанку снизить ключевую ставку