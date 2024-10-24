https://1prime.ru/20241024/rynok-aktsiy-852387389.html

Российский рынок акций снижается в преддверии заседания ЦБ

Российский рынок акций снижается в преддверии заседания ЦБ - 24.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в преддверии заседания ЦБ

Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается на 0,76%, следует из данных Московской биржи. | 24.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга снижается на 0,76%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск понижается на 0,76%, до 2 714,05 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 925,76 пункта.

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