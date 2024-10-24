https://1prime.ru/20241024/sanktsii-852396723.html
"Нас не касается". В ЕК ответили на осуждение санкций в декларации БРИКС
"Нас не касается". В ЕК ответили на осуждение санкций в декларации БРИКС - 24.10.2024, ПРАЙМ
"Нас не касается". В ЕК ответили на осуждение санкций в декларации БРИКС
Европейский союз не считает, что критика односторонних рестрикций, изложенная в декларации БРИКС, касается Брюсселя. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T13:14+0300
2024-10-24T13:14+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. Европейский союз не считает, что критика односторонних рестрикций, изложенная в декларации БРИКС, касается Брюсселя. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано."Мы принимаем к сведению декларацию БРИКС… Что касается упоминания санкций в Казанской декларации, то мы не считаем, что это послание адресовано нам", - сказал он.Как добавил европейский политик, санкции ЕС базируются на европейском праве, они являются обязательными для соблюдения всеми европейскими гражданами и организациями. По словам Стано, рестрикции введены против тех стран, которые нарушают международное право или человеческие права.В этой связи политик упомянул, что санкции против государств БРИКС "законно обоснованы".В среду 23 октября участники саммита БРИКС в Казани приняли совместную Декларацию. 10 статья упомянутого документа отражает обеспокоенность членов объединения "отрицательным воздействием нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции, на мировую экономику, международную торговлю и достижение целей̆ устойчивого развития".Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября.
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россия, ес, брикс
"Нас не касается". В ЕК ответили на осуждение санкций в декларации БРИКС
ЕК: осуждение санкций в декларации БРИКС касается не касается Евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. Европейский союз не считает, что критика односторонних рестрикций, изложенная в декларации БРИКС, касается Брюсселя. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
"Мы принимаем к сведению декларацию БРИКС… Что касается упоминания санкций в Казанской декларации, то мы не считаем, что это послание адресовано нам", - сказал он.
Как добавил европейский политик, санкции ЕС базируются на европейском праве, они являются обязательными для соблюдения всеми европейскими гражданами и организациями. По словам Стано, рестрикции введены против тех стран, которые нарушают международное право или человеческие права.
В этой связи политик упомянул, что санкции против государств БРИКС "законно обоснованы".
В среду 23 октября участники саммита БРИКС в Казани приняли совместную Декларацию. 10 статья упомянутого документа отражает обеспокоенность членов объединения "отрицательным воздействием нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции, на мировую экономику, международную торговлю и достижение целей̆ устойчивого развития".
Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября.
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