https://1prime.ru/20241024/sanktsii-852396723.html

"Нас не касается". В ЕК ответили на осуждение санкций в декларации БРИКС

"Нас не касается". В ЕК ответили на осуждение санкций в декларации БРИКС - 24.10.2024, ПРАЙМ

"Нас не касается". В ЕК ответили на осуждение санкций в декларации БРИКС

Европейский союз не считает, что критика односторонних рестрикций, изложенная в декларации БРИКС, касается Брюсселя. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T13:14+0300

2024-10-24T13:14+0300

2024-10-24T13:15+0300

россия

ес

брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. Европейский союз не считает, что критика односторонних рестрикций, изложенная в декларации БРИКС, касается Брюсселя. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано."Мы принимаем к сведению декларацию БРИКС… Что касается упоминания санкций в Казанской декларации, то мы не считаем, что это послание адресовано нам", - сказал он.Как добавил европейский политик, санкции ЕС базируются на европейском праве, они являются обязательными для соблюдения всеми европейскими гражданами и организациями. По словам Стано, рестрикции введены против тех стран, которые нарушают международное право или человеческие права.В этой связи политик упомянул, что санкции против государств БРИКС "законно обоснованы".В среду 23 октября участники саммита БРИКС в Казани приняли совместную Декларацию. 10 статья упомянутого документа отражает обеспокоенность членов объединения "отрицательным воздействием нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции, на мировую экономику, международную торговлю и достижение целей̆ устойчивого развития".Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября.

https://1prime.ru/20241024/briks-852396031.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, брикс