Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении - 24.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241024/sberbank-852384779.html
"Сбер" запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении
"Сбер" запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении - 24.10.2024, ПРАЙМ
"Сбер" запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении
Сбербанк запустил налоговый калькулятор в своем мобильном приложении: клиент банка теперь может рассчитать предстоящие выплаты НДФЛ по новой прогрессивной шкале | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T08:23+0300
2024-10-24T08:24+0300
россия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488293_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_76058072f28d684f21142a38731d76c2.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Сбербанк запустил налоговый калькулятор в своем мобильном приложении: клиент банка теперь может рассчитать предстоящие выплаты НДФЛ по новой прогрессивной шкале и изменения в своем доходе, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "В мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" запустился новый навык виртуального ассистента Салют - умный налоговый калькулятор. С 2025 года в силу вступает новая прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ, в связи с чем у многих граждан изменится ставка налога и получаемый доход. Навык поможет клиентам "Сбера" заранее подготовиться к изменениям налогового законодательства, посчитать, какую сумму налога предстоит платить и как изменится зарплата", - сказано в сообщении. Чтобы воспользоваться налоговым калькулятором, достаточно написать или сказать виртуальному ассистенту в приложении: "Салют, рассчитай мой налог", указать свою зарплату и примерный размер годовой премии, сказано в материалах банка. Там отмечается, что калькулятор может показывать: суммарный доход за 2025 год с учетом изменений; сравнение дохода с предыдущим годом; точную сумму НДФЛ за 2025 год; динамику суммы НДФЛ по предыдущим периодам. "Мы видим заинтересованность клиентов в работе с налоговой системой и в получении дополнительной выгоды, которую они могли упустить", - отметил директор дивизиона "Персональное финансовое планирование" Сбербанка Павел Бурин. Так, по его словам, сервис "Советы" на базе искусственного интеллекта в мобильном приложении банка в месяц находит около 35 тысяч клиентов, которые могут получить налоговый вычет, но пока не сделали этого. "За 2024 год мы уже помогли вернуть на счета клиентов в совокупности 18 миллиардов рублей", - сообщил Бурин.
https://1prime.ru/20241022/sberbank-852313042.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488293_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b1fe0b79d04c66306d611683ceb22217.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сбербанк
РОССИЯ, Сбербанк
08:23 24.10.2024 (обновлено: 08:24 24.10.2024)
 
"Сбер" запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении

Сбербанк запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВ Симферополе заработал первый мобильный офис Сбербанка
В Симферополе заработал первый мобильный офис Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Сбербанк запустил налоговый калькулятор в своем мобильном приложении: клиент банка теперь может рассчитать предстоящие выплаты НДФЛ по новой прогрессивной шкале и изменения в своем доходе, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"В мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" запустился новый навык виртуального ассистента Салют - умный налоговый калькулятор. С 2025 года в силу вступает новая прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ, в связи с чем у многих граждан изменится ставка налога и получаемый доход. Навык поможет клиентам "Сбера" заранее подготовиться к изменениям налогового законодательства, посчитать, какую сумму налога предстоит платить и как изменится зарплата", - сказано в сообщении.
Чтобы воспользоваться налоговым калькулятором, достаточно написать или сказать виртуальному ассистенту в приложении: "Салют, рассчитай мой налог", указать свою зарплату и примерный размер годовой премии, сказано в материалах банка.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
В App Store появилось новое официальное приложение Сбербанка
22 октября, 09:36
Там отмечается, что калькулятор может показывать: суммарный доход за 2025 год с учетом изменений; сравнение дохода с предыдущим годом; точную сумму НДФЛ за 2025 год; динамику суммы НДФЛ по предыдущим периодам.
"Мы видим заинтересованность клиентов в работе с налоговой системой и в получении дополнительной выгоды, которую они могли упустить", - отметил директор дивизиона "Персональное финансовое планирование" Сбербанка Павел Бурин.
Так, по его словам, сервис "Советы" на базе искусственного интеллекта в мобильном приложении банка в месяц находит около 35 тысяч клиентов, которые могут получить налоговый вычет, но пока не сделали этого. "За 2024 год мы уже помогли вернуть на счета клиентов в совокупности 18 миллиардов рублей", - сообщил Бурин.
 
РОССИЯСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала