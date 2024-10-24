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"Сбер" запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении

"Сбер" запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении - 24.10.2024, ПРАЙМ

"Сбер" запустил налоговый калькулятор в мобильном приложении

Сбербанк запустил налоговый калькулятор в своем мобильном приложении: клиент банка теперь может рассчитать предстоящие выплаты НДФЛ по новой прогрессивной шкале | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T08:23+0300

2024-10-24T08:23+0300

2024-10-24T08:24+0300

россия

сбербанк

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Сбербанк запустил налоговый калькулятор в своем мобильном приложении: клиент банка теперь может рассчитать предстоящие выплаты НДФЛ по новой прогрессивной шкале и изменения в своем доходе, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "В мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" запустился новый навык виртуального ассистента Салют - умный налоговый калькулятор. С 2025 года в силу вступает новая прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ, в связи с чем у многих граждан изменится ставка налога и получаемый доход. Навык поможет клиентам "Сбера" заранее подготовиться к изменениям налогового законодательства, посчитать, какую сумму налога предстоит платить и как изменится зарплата", - сказано в сообщении. Чтобы воспользоваться налоговым калькулятором, достаточно написать или сказать виртуальному ассистенту в приложении: "Салют, рассчитай мой налог", указать свою зарплату и примерный размер годовой премии, сказано в материалах банка. Там отмечается, что калькулятор может показывать: суммарный доход за 2025 год с учетом изменений; сравнение дохода с предыдущим годом; точную сумму НДФЛ за 2025 год; динамику суммы НДФЛ по предыдущим периодам. "Мы видим заинтересованность клиентов в работе с налоговой системой и в получении дополнительной выгоды, которую они могли упустить", - отметил директор дивизиона "Персональное финансовое планирование" Сбербанка Павел Бурин. Так, по его словам, сервис "Советы" на базе искусственного интеллекта в мобильном приложении банка в месяц находит около 35 тысяч клиентов, которые могут получить налоговый вычет, но пока не сделали этого. "За 2024 год мы уже помогли вернуть на счета клиентов в совокупности 18 миллиардов рублей", - сообщил Бурин.

https://1prime.ru/20241022/sberbank-852313042.html

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россия, сбербанк