https://1prime.ru/20241024/serbiya-852384927.html

В Сербии оценили купленную у России военную технику

В Сербии оценили купленную у России военную технику - 24.10.2024, ПРАЙМ

В Сербии оценили купленную у России военную технику

Сербия довольна поставленным Россией военным оборудованием. Об этом агентству РИА Новости рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T08:34+0300

2024-10-24T08:34+0300

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КАЗАНЬ, 24 окт - ПРАЙМ. Сербия довольна поставленным Россией военным оборудованием. Об этом агентству РИА Новости рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.Более того, сербский политик отметил, что Белград намерен в дальнейшей еще закупать российское вооружение."Российское оборудование превосходно, и мы этим очень довольны. Сейчас, конечно, это не всегда легко из-за санкций, из-за логистики. Перевезти что-то из России в Сербию довольно сложно. Вы должны помнить, что мы являемся государством, полностью окруженным странами НАТО. Поэтому нам довольно сложно покупать что-то подобное. Но довольны ли мы и готовы ли покупать также российское оборудование? Да, это так", - рассказал вице-премьер изданию "на полях" саммита БРИКС. Кроме того, он отметил, что в Белграде хотят сделать страну как можно более сильной, чтобы она могла защищать себя. По его словам, российское вооружение поможет это реализовать.Вулин сообщил, что Сербия стремится сохранять нейтралитет, поэтому не является членом ни одного альянса. По его словам, именно поэтому в трудную минуту никто не сможет помочь Белграду.

https://1prime.ru/20241023/putin-852382103.html

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россия, сербия, брикс