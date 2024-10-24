Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дагестане начали строить крупнейшую в России солнечную электростанцию - 24.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241024/ses-852407553.html
В Дагестане начали строить крупнейшую в России солнечную электростанцию
В Дагестане начали строить крупнейшую в России солнечную электростанцию - 24.10.2024, ПРАЙМ
В Дагестане начали строить крупнейшую в России солнечную электростанцию
Строительство крупнейшей солнечной электростанции в России стартовало в Дербентском районе Дагестана, инвестор вложит в проект более 7 миллиардов рублей,... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T20:58+0300
2024-10-24T21:00+0300
энергетика
россия
дагестан
солнечная электростанция
https://cdnn.1prime.ru/img/82880/90/828809004_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_450e02417ad7e9bd542dedcc4eae56c7.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Строительство крупнейшей солнечной электростанции в России стартовало в Дербентском районе Дагестана, инвестор вложит в проект более 7 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики. "В Южном Дагестане дан старт строительству крупнейшей солнечной электростанции в России – Дербентской СЭС. Мощность объекта – 100 МВт… Инвестор проекта - компания "Новая энергия" – вложит в него более 7 миллиардов рублей", – говорится в сообщении. Электростанция расположится в десяти километрах от Дербента, в селе Авадан, на территории площадью 305 гектаров. Здесь будет установлено почти 190 тысяч двухсторонних модулей российского производства. Специалисты проложат более 800 километров подземных кабельных линий. Проект даст 25 постоянных рабочих мест и до 200 рабочих мест на стадии строительства. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет республики планируются в объеме 60 миллионов рублей. Строительство должно завершиться к концу 2025 года, а с 2026 года, как ожидается, вырабатываемая здесь электроэнергия будет поступать на оптовый рынок.
https://1prime.ru/20241024/energetika-852389540.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82880/90/828809004_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_af5004cea532ddc07787b15bca965f9d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дагестан, солнечная электростанция
Энергетика, РОССИЯ, Дагестан, солнечная электростанция
20:58 24.10.2024 (обновлено: 21:00 24.10.2024)
 
В Дагестане начали строить крупнейшую в России солнечную электростанцию

В Дагестане началось строительство крупнейшей солнечной электростанции в России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Строительство крупнейшей солнечной электростанции в России стартовало в Дербентском районе Дагестана, инвестор вложит в проект более 7 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики.
"В Южном Дагестане дан старт строительству крупнейшей солнечной электростанции в России – Дербентской СЭС. Мощность объекта – 100 МВт… Инвестор проекта - компания "Новая энергия" – вложит в него более 7 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.
Электростанция расположится в десяти километрах от Дербента, в селе Авадан, на территории площадью 305 гектаров. Здесь будет установлено почти 190 тысяч двухсторонних модулей российского производства. Специалисты проложат более 800 километров подземных кабельных линий.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
Путин назвал энергобаланс России одним из самых "зеленых" в мире
11:36
Проект даст 25 постоянных рабочих мест и до 200 рабочих мест на стадии строительства. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет республики планируются в объеме 60 миллионов рублей. Строительство должно завершиться к концу 2025 года, а с 2026 года, как ожидается, вырабатываемая здесь электроэнергия будет поступать на оптовый рынок.
 
ЭнергетикаРОССИЯДагестансолнечная электростанция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала