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В Дагестане начали строить крупнейшую в России солнечную электростанцию

В Дагестане начали строить крупнейшую в России солнечную электростанцию - 24.10.2024, ПРАЙМ

В Дагестане начали строить крупнейшую в России солнечную электростанцию

Строительство крупнейшей солнечной электростанции в России стартовало в Дербентском районе Дагестана, инвестор вложит в проект более 7 миллиардов рублей,... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T20:58+0300

2024-10-24T20:58+0300

2024-10-24T21:00+0300

энергетика

россия

дагестан

солнечная электростанция

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Строительство крупнейшей солнечной электростанции в России стартовало в Дербентском районе Дагестана, инвестор вложит в проект более 7 миллиардов рублей, сообщается в Telegram-канале администрации главы республики. "В Южном Дагестане дан старт строительству крупнейшей солнечной электростанции в России – Дербентской СЭС. Мощность объекта – 100 МВт… Инвестор проекта - компания "Новая энергия" – вложит в него более 7 миллиардов рублей", – говорится в сообщении. Электростанция расположится в десяти километрах от Дербента, в селе Авадан, на территории площадью 305 гектаров. Здесь будет установлено почти 190 тысяч двухсторонних модулей российского производства. Специалисты проложат более 800 километров подземных кабельных линий. Проект даст 25 постоянных рабочих мест и до 200 рабочих мест на стадии строительства. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет республики планируются в объеме 60 миллионов рублей. Строительство должно завершиться к концу 2025 года, а с 2026 года, как ожидается, вырабатываемая здесь электроэнергия будет поступать на оптовый рынок.

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россия, дагестан, солнечная электростанция