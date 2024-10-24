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Огромный потенциал. Названы факторы за и против развития ШОС

Огромный потенциал. Названы факторы за и против развития ШОС - 24.10.2024, ПРАЙМ

Огромный потенциал. Названы факторы за и против развития ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает огромным потенциалом, однако есть факторы, мешающие раскрыть его в полной мере, пишет пакистанское издание... | 24.10.2024, ПРАЙМ

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шос

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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает огромным потенциалом, однако есть факторы, мешающие раскрыть его в полной мере, пишет пакистанское издание Dawn.В США и Европе возвращается промышленная политика, что вредит многосторонним отношениям. Глобальный Юг сталкивается с серьезными препятствиями из-за господства доллара.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ Исламабаде прошло 23-е заседание Совета глав правительств ШОС. Страны-члены выразили озабоченность протекционистскими мерами Запада и санкциями. Западные санкции ограничивают доступ России и Ирана к международным рынкам. Китай сталкивается с тарифными барьерами и ограничениями на IT-компании.Пакистан страдает от высоких процентных ставок и роста цен на энергию. Инвесторы изымают деньги из развивающихся стран из-за более высокой доходности американских ценных бумаг.При этом ШОС выступает против односторонних санкций и протекционизма. Организация поддерживает многостороннее сотрудничество и соблюдение международного права. Страны ШОС стремятся к использованию местных валют для взаимных торговых операций. Это снизит торговые издержки и укрепит финансовую стабильность.Лидеры ШОС ускорили создание финансовых институтов для экономической интеграции. Эти институты будут содействовать экономической интеграции и инвестициям в ключевые отрасли.Также ШОС поддержала инициативу "Один пояс – один путь", несмотря на препятствия со стороны Индии. Развитие транспорта и связи названо ключевым приоритетом для регионального сотрудничества.ШОС включает десять стран с одной третью общемирового ВВП и крупными запасами нефти и газа.Как отмечается, странам предстоит заняться урегулированием двусторонних противоречий, чтобы добиться значительных успехов в качестве единого блока, противостоящего западной гегемонии в международной торговле..Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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китай

индия

пакистан

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шос, россия, китай, индия, пакистан