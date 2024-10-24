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Швеция хочет приостановить соглашение о двойном налогообложении с Россией
Швеция хочет приостановить соглашение о двойном налогообложении с Россией - 24.10.2024, ПРАЙМ
Швеция хочет приостановить соглашение о двойном налогообложении с Россией
Шведские власти намерены в феврале 2025 года приостановить действие соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения, которое уже было приостановлено... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T16:06+0300
2024-10-24T16:06+0300
2024-10-24T16:06+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Шведские власти намерены в феврале 2025 года приостановить действие соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения, которое уже было приостановлено российской стороной, сообщает в четверг правительство Швеции. В связи с введением западными государствами санкций президент России Владимир Путин в августе 2023 года подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, в число которых входит Швеция. "Сегодня правительство приняло решение о законопроекте, предлагающем приостановить закон о налоговом соглашении между Швецией и Россией... Приостановка означает, что Швеция прекратит применение соглашения до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте шведского правительства. Эта мера, как уточняется в сообщении, не означает, что соглашение расторгается и прекращает свое действие, применение соглашения может быть возобновлено в будущем. После одобрения законопроекта парламентом правительство Швеции планирует приостановить действие соглашения в феврале 2025 года.
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россия, швеция, налог
Экономика, РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, НАЛОГ
Швеция хочет приостановить соглашение о двойном налогообложении с Россией
Швеция намерена приостановить соглашение о двойном налогообложении с Россией
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Шведские власти намерены в феврале 2025 года приостановить действие соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения, которое уже было приостановлено российской стороной, сообщает в четверг правительство Швеции.
В связи с введением западными государствами санкций президент России Владимир Путин в августе 2023 года подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, в число которых входит Швеция.
"Сегодня правительство приняло решение о законопроекте, предлагающем приостановить закон о налоговом соглашении между Швецией и Россией... Приостановка означает, что Швеция прекратит применение соглашения до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте шведского правительства.
Эта мера, как уточняется в сообщении, не означает, что соглашение расторгается и прекращает свое действие, применение соглашения может быть возобновлено в будущем.
После одобрения законопроекта парламентом правительство Швеции планирует приостановить действие соглашения в феврале 2025 года.