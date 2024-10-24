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Эксперт назвал BRICS Clear логичным этапом развития мировой финсистемы

Эксперт назвал BRICS Clear логичным этапом развития мировой финсистемы - 24.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал BRICS Clear логичным этапом развития мировой финсистемы

Система BRICS Clear, о разработке которой говорится в Казанской декларации по итогам саммита БРИКС, станет логичным этапом развития мировой финансовой системы и | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T10:02+0300

2024-10-24T10:02+0300

2024-10-24T10:02+0300

экономика

брикс

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Система BRICS Clear, о разработке которой говорится в Казанской декларации по итогам саммита БРИКС, станет логичным этапом развития мировой финансовой системы и вернет ее к тем принципам, которые были заложены в нее изначально, заявил РИА Новости магистр востоковедения и международных отношений, эксперт Центра изучения перспектив интеграции Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России и Российского совета по международным делам Владимир Нежданов. "Один из основных моментов – это тезис о готовности обсудить и изучить создание независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Это говорит о возможности дальнейшего развития международной валютно-финансовой, кредитно-расчетной системы с расчетом и упором на многосторонность", - сказал Нежданов. "У сторон будет интересная дискуссия по поводу формирования системы BRICS Clear, поскольку в Казанской декларации они сначала подтверждают приверженность многосторонней системе и принципам ВТО. Стороны обозначают и приверженность тем многосторонним структурам, которые давно существуют в рамках Бреттон-вудской системы, в частности, МВФ. На мой взгляд, расчетно-депозитарная структура БРИКС не станет альтернативной системой, она предполагает развитие уже существующих подходов и норм, и тем самым является шагом к реализации наиболее широкого и качественного применения тех норм и положений, которые в рамках системы заложены", - считает эксперт. "Исторически и система во главе с ООН, и ВТО, и МВФ – все это, если обратить внимание на их уставные документы, - системы многосторонние и в логике своей предполагающие многополярную систему международных отношений. Но холодная война, а затем однополярный момент в девяностые-нулевые годы не способствовали их развитию. Сейчас БРИКС делает попытку по реализации уставных положений этих международных структур, поэтому BRICS Clear будет способствовать тому, что мы останемся в тех же самых институциональных рамках, но эти рамки начнут работать многосторонне. Игра будет не в одни ворота, а так, как это прописано в уставах этих организаций, в интересах всех участников", - заключил Нежданов. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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брикс, финансы