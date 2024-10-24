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Россия нарастит производство и переработку сои, заявил Патрушев
Россия нарастит производство и переработку сои, заявил Патрушев - 24.10.2024, ПРАЙМ
Россия нарастит производство и переработку сои, заявил Патрушев
Объем производства сои в России в текущем году приблизится к 7 миллионам тонн, также увеличится ее переработка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T10:58+0300
2024-10-24T10:58+0300
2024-10-24T10:58+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Объем производства сои в России в текущем году приблизится к 7 миллионам тонн, также увеличится ее переработка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Десять лет назад мы производили порядка 1,5 миллионов тонн сои, то в этом году мы приблизимся к отметке 7 миллионов тонн… В прошлом году мы экспортировали 1,5 миллиона тонн сои, а в этом году мы снизим объемы экспорта сои по одной простой причине - нам необходимо увеличивать поставки продукции с более высокой добавленной стоимостью. Мы в этом году больше переработаем сои и экспортируем соевый шрот", - сказал Патрушев.
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россия, соя
Россия нарастит производство и переработку сои, заявил Патрушев
Патрушев: производство сои в РФ в 2024 году приблизится к 7 млн тонн
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Объем производства сои в России в текущем году приблизится к 7 миллионам тонн, также увеличится ее переработка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Десять лет назад мы производили порядка 1,5 миллионов тонн сои, то в этом году мы приблизимся к отметке 7 миллионов тонн… В прошлом году мы экспортировали 1,5 миллиона тонн сои, а в этом году мы снизим объемы экспорта сои по одной простой причине - нам необходимо увеличивать поставки продукции с более высокой добавленной стоимостью. Мы в этом году больше переработаем сои и экспортируем соевый шрот", - сказал Патрушев.