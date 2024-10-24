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В Китая раскрыли, что используют США для сохранение своей гегемонии

В Китая раскрыли, что используют США для сохранение своей гегемонии - 24.10.2024, ПРАЙМ

В Китая раскрыли, что используют США для сохранение своей гегемонии

Для сохранения своей гегемонии Соединенные Штаты вводят ограничения против китайских компаний, оправдывая это защитой "национальной безопасности". Об этом... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T09:08+0300

2024-10-24T09:08+0300

2024-10-24T09:08+0300

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ПЕКИН, 24 окт – ПРАЙМ. Для сохранения своей гегемонии Соединенные Штаты вводят ограничения против китайских компаний, оправдывая это защитой "национальной безопасности". Об этом сообщает китайское издание China Daily."Добавление (компаний) в список под предлогом защиты "национальной безопасности" представляет собой последний шаг, предпринятый американской стороной для сохранения своей гегемонии", - пишет газета.Автор статьи также подчеркивает, что действия Вашингтона подрывают международный торговый порядок, а также препятствуют нормальному международному торгово-экономическому обмену и угрожают безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок.В то же время Китай, в соответствии со статьей, осознает свое право осуществление нормальной торгово-экономической деятельности со всеми странами мира, в том числе Россией и Ираном, на основе равенства и взаимной выгоды.

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китай

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россия, китай, сша