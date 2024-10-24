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В США заговорили о гражданской войне после президентских выборов - 24.10.2024, ПРАЙМ
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В США заговорили о гражданской войне после президентских выборов
В США заговорили о гражданской войне после президентских выборов - 24.10.2024, ПРАЙМ
В США заговорили о гражданской войне после президентских выборов
Порядка четверти опрошенных американцев опасаются начала гражданской войны в государстве после президентских выборов в ноябре. Об этом говорится в опросе... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T11:44+0300
2024-10-24T11:44+0300
сша
гражданская война
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Порядка четверти опрошенных американцев опасаются начала гражданской войны в государстве после президентских выборов в ноябре. Об этом говорится в опросе компании YouGov для газеты Times.Опрос проводился 18-21 октября среди 1266 человек."Более четверти американцев считают, что после президентских выборов в этом году может начаться гражданская война", - сообщает издание.Согласно исследованию, порядка 27 процентов взрослых граждан США считают гражданскую войну вероятным исходом выборов. При этом 84 процента респондентов отметили, что Штаты стали более разобщены, чем 10 лет назад.Кроме того, около пяти процентов опрошенных считают страну более сплоченной.
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сша, гражданская война
США, гражданская война
11:44 24.10.2024
 
В США заговорили о гражданской войне после президентских выборов

Times: более четверти американцев опасаются гражданской войны после выборов

© Unsplash/Andy FeliciottiВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Andy Feliciotti
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Порядка четверти опрошенных американцев опасаются начала гражданской войны в государстве после президентских выборов в ноябре. Об этом говорится в опросе компании YouGov для газеты Times.
Опрос проводился 18-21 октября среди 1266 человек.
"Более четверти американцев считают, что после президентских выборов в этом году может начаться гражданская война", - сообщает издание.
Согласно исследованию, порядка 27 процентов взрослых граждан США считают гражданскую войну вероятным исходом выборов. При этом 84 процента респондентов отметили, что Штаты стали более разобщены, чем 10 лет назад.
Кроме того, около пяти процентов опрошенных считают страну более сплоченной.
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