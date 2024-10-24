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"Русская сталь" ожидает уменьшение потребления стали в РФ - 24.10.2024, ПРАЙМ
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"Русская сталь" ожидает уменьшение потребления стали в РФ
"Русская сталь" ожидает уменьшение потребления стали в РФ - 24.10.2024, ПРАЙМ
"Русская сталь" ожидает уменьшение потребления стали в РФ
Ассоциация "Русская сталь" прогнозирует уменьшение потребления стали в России по итогам 2024 года на 6%, сообщает пресс-служба ассоциации. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T12:58+0300
2024-10-24T12:58+0300
россия
сталь
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ассоциация "Русская сталь" прогнозирует уменьшение потребления стали в России по итогам 2024 года на 6%, сообщает пресс-служба ассоциации. "Внутреннее металлопотребление в 3-м квартале текущего года продолжает снижаться и, по оценке ассоциации "Русская сталь", по итогу года может составить минус 6% в сравнении с 2023 годом", - говорится в сообщении. Ранее на этой неделе Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) сообщила, что мировое производство стали в сентябре текущего года уменьшилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 143,6 миллиона тонн. В частности, выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ за отчетный месяц снизилась на 7,6% - до 6,8 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она уменьшилась на 10,3%, до 5,6 миллиона тонн. Членами ассоциации "Русская сталь" в настоящее время являются: ООО "Евраз", ПАО "НЛМК", ПАО "ММК", АО "ОЭМК" (ООО УК "Металлоинвест"), ПАО "Мечел", АО "ОМК", ПАО "Северсталь", ПАО "ТМК" и ООО УК "ПМХ".
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россия, сталь
РОССИЯ, сталь
12:58 24.10.2024
 
"Русская сталь" ожидает уменьшение потребления стали в РФ

"Русская сталь" ожидает уменьшения потребления стали в России на шесть процентов

© fotolia.com / branexСталевар
Сталевар - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© fotolia.com / branex
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Ассоциация "Русская сталь" прогнозирует уменьшение потребления стали в России по итогам 2024 года на 6%, сообщает пресс-служба ассоциации.
"Внутреннее металлопотребление в 3-м квартале текущего года продолжает снижаться и, по оценке ассоциации "Русская сталь", по итогу года может составить минус 6% в сравнении с 2023 годом", - говорится в сообщении.
Ранее на этой неделе Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) сообщила, что мировое производство стали в сентябре текущего года уменьшилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 143,6 миллиона тонн. В частности, выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ за отчетный месяц снизилась на 7,6% - до 6,8 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она уменьшилась на 10,3%, до 5,6 миллиона тонн.
Членами ассоциации "Русская сталь" в настоящее время являются: ООО "Евраз", ПАО "НЛМК", ПАО "ММК", АО "ОЭМК" (ООО УК "Металлоинвест"), ПАО "Мечел", АО "ОМК", ПАО "Северсталь", ПАО "ТМК" и ООО УК "ПМХ".
Сталевар - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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