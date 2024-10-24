https://1prime.ru/20241024/t-72-852403834.html

"Превзошел Abrams и Leopard-2". В США рассказали о лучшем танке на Земле

"Превзошел Abrams и Leopard-2". В США рассказали о лучшем танке на Земле - 24.10.2024, ПРАЙМ

"Превзошел Abrams и Leopard-2". В США рассказали о лучшем танке на Земле

Танк Т-72 советской разработки оказался решающим в конфликте на Украине и превзошел американский Abrams и немецкий Leopard-2. О преимуществах танка рассказал в... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T17:49+0300

2024-10-24T17:49+0300

2024-10-24T17:51+0300

вооружения

танки

россия

экспертное мнение

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Танк Т-72 советской разработки оказался решающим в конфликте на Украине и превзошел американский Abrams и немецкий Leopard-2. О преимуществах танка рассказал в статье для американского издания The National Interest обозреватель Брэндон Вайхерт ."Я уже говорил это раньше и повторю еще раз: советский основной боевой танк Т-72 — лучший танк в мире", - категорично заявляет Вайхерт.При этом он признает, что в отличие от американского Abrams или Leopard-2 производства Германии российские танки семейства Т-72 "ни в коей мере не высокотехнологичные или навороченные". Но есть у этих российских танков, разработанных еще во времена СССР, одно замечательное качество, которое подчеркивает обозреватель: "Они выполняют свою работу".По оценке Вайхерта, технологичность, экономичность и простота конструкции делают танки семейства Т-72 идеальными для тяжелых боев на Украине. Также в статье отмечается, что российские инженеры установили на новые версии Т-72 дополнительные блоки динамической защиты, существенно повышающие живучесть техники.

https://1prime.ru/20241023/svo-852369902.html

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танки, россия, экспертное мнение