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"Превзошел Abrams и Leopard-2". В США рассказали о лучшем танке на Земле
"Превзошел Abrams и Leopard-2". В США рассказали о лучшем танке на Земле - 24.10.2024, ПРАЙМ
"Превзошел Abrams и Leopard-2". В США рассказали о лучшем танке на Земле
Танк Т-72 советской разработки оказался решающим в конфликте на Украине и превзошел американский Abrams и немецкий Leopard-2. О преимуществах танка рассказал в... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T17:49+0300
2024-10-24T17:49+0300
2024-10-24T17:51+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Танк Т-72 советской разработки оказался решающим в конфликте на Украине и превзошел американский Abrams и немецкий Leopard-2. О преимуществах танка рассказал в статье для американского издания The National Interest обозреватель Брэндон Вайхерт ."Я уже говорил это раньше и повторю еще раз: советский основной боевой танк Т-72 — лучший танк в мире", - категорично заявляет Вайхерт.При этом он признает, что в отличие от американского Abrams или Leopard-2 производства Германии российские танки семейства Т-72 "ни в коей мере не высокотехнологичные или навороченные". Но есть у этих российских танков, разработанных еще во времена СССР, одно замечательное качество, которое подчеркивает обозреватель: "Они выполняют свою работу".По оценке Вайхерта, технологичность, экономичность и простота конструкции делают танки семейства Т-72 идеальными для тяжелых боев на Украине. Также в статье отмечается, что российские инженеры установили на новые версии Т-72 дополнительные блоки динамической защиты, существенно повышающие живучесть техники.
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танки, россия, экспертное мнение
Вооружения, Танки, РОССИЯ, экспертное мнение
"Превзошел Abrams и Leopard-2". В США рассказали о лучшем танке на Земле
TNI: танки Т-72 превзошел американский Abrams и немецкий Leopard-2
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ.
Танк Т-72 советской разработки оказался решающим в конфликте на Украине и превзошел американский Abrams и немецкий Leopard-2. О преимуществах танка рассказал в статье для американского издания The National Interest
обозреватель Брэндон Вайхерт .
"Я уже говорил это раньше и повторю еще раз: советский основной боевой танк Т-72 — лучший танк в мире", - категорично заявляет Вайхерт.
При этом он признает, что в отличие от американского Abrams или Leopard-2 производства Германии российские танки семейства Т-72 "ни в коей мере не высокотехнологичные или навороченные". Но есть у этих российских танков, разработанных еще во времена СССР, одно замечательное качество, которое подчеркивает обозреватель: "Они выполняют свою работу".
"План провалился". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ
По оценке Вайхерта, технологичность, экономичность и простота конструкции делают танки семейства Т-72 идеальными для тяжелых боев на Украине. Также в статье отмечается, что российские инженеры установили на новые версии Т-72 дополнительные блоки динамической защиты, существенно повышающие живучесть техники.