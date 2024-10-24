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В Германии ужаснулись возможным последствиям прихода к власти Трампа

В Германии ужаснулись возможным последствиям прихода к власти Трампа - 24.10.2024, ПРАЙМ

В Германии ужаснулись возможным последствиям прихода к власти Трампа

Немецкая экономика может лишиться до 180 миллиардов евро за следующие четыре года в том случае, если главой Белого дома США снова станет Дональд Трамп. Об этом... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T13:54+0300

2024-10-24T13:54+0300

2024-10-24T13:54+0300

экономика

германия

сша

ввп

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Немецкая экономика может лишиться до 180 миллиардов евро за следующие четыре года в том случае, если главой Белого дома США снова станет Дональд Трамп. Об этом сообщается в исследовании Института экономики Германии (IW).Такой прогноз обусловлен тем, что между США и Евросоюзом может начаться торговая война, что и повлечет за собой огромные потери. Согласно сообщению, Трамп может повысить повысить импортные пошлины на 10 или даже 20 процентов, что сильно ударит по немецким компаниям.Эксперты института предполагают, что повышение импортных пошлин на 10 процентов приведет к потерям для Германии в 127 миллиардов евро, а на 20 процентов - в 180 миллиардов евро."Таким образом, ВВП Германии будет на 1,5 процента ниже в конце срока полномочий республиканца (Трампа - ред.)", - говорится в исследовании.

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германия, сша, ввп