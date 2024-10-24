https://1prime.ru/20241024/tramp-852407025.html

Путин ответил на заявления о связи Трампа с Россией

Путин ответил на заявления о связи Трампа с Россией - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин ответил на заявления о связи Трампа с Россией

Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани прокомментировал обвинения о связях бывшего президента Соединенных Штатов... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T20:25+0300

2024-10-24T20:25+0300

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политика

владимир путин

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани прокомментировал обвинения о связях бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Российской Федерацией, заявив, что таких связей "не было раньше, нет и сейчас". Российский лидер напомнил, что Трамп обвинялся в том, что он "как-то связан с Россией", а после соответствующего расследования, проведенных в самих США, "все пришли к выводу, что это полная чушь". "Ничего подобного никогда не было. Не было раньше, этого нет и сейчас", - подчеркнул президент РФ.

https://1prime.ru/20241023/torgovlya-852374337.html

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владимир путин, россия, дональд трамп