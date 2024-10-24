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Путин ответил на заявления о связи Трампа с Россией - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Путин ответил на заявления о связи Трампа с Россией
Путин ответил на заявления о связи Трампа с Россией - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин ответил на заявления о связи Трампа с Россией
Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани прокомментировал обвинения о связях бывшего президента Соединенных Штатов... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T20:25+0300
2024-10-24T20:26+0300
политика
владимир путин
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани прокомментировал обвинения о связях бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Российской Федерацией, заявив, что таких связей "не было раньше, нет и сейчас". Российский лидер напомнил, что Трамп обвинялся в том, что он "как-то связан с Россией", а после соответствующего расследования, проведенных в самих США, "все пришли к выводу, что это полная чушь". "Ничего подобного никогда не было. Не было раньше, этого нет и сейчас", - подчеркнул президент РФ.
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владимир путин, россия, дональд трамп
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, Дональд Трамп
20:25 24.10.2024 (обновлено: 20:26 24.10.2024)
 
Путин ответил на заявления о связи Трампа с Россией

Путин опроверг обвинения в связях Трампа с Россией

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани прокомментировал обвинения о связях бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Российской Федерацией, заявив, что таких связей "не было раньше, нет и сейчас".
Российский лидер напомнил, что Трамп обвинялся в том, что он "как-то связан с Россией", а после соответствующего расследования, проведенных в самих США, "все пришли к выводу, что это полная чушь".
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"Ничего подобного никогда не было. Не было раньше, этого нет и сейчас", - подчеркнул президент РФ.
 
ПолитикаВладимир ПутинРОССИЯДональд Трамп
 
 
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