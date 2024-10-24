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ФАС предложила проиндексировать тарифы "Транснефти"

ФАС предложила проиндексировать тарифы "Транснефти" - 24.10.2024, ПРАЙМ

ФАС предложила проиндексировать тарифы "Транснефти"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает проиндексировать тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в 2025 году на 5,8%, следует из... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T16:14+0300

2024-10-24T16:14+0300

2024-10-24T16:14+0300

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает проиндексировать тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в 2025 году на 5,8%, следует из проекта приказа службы, опубликованного на портале правовой информации. Согласно документу, на эту величину индексируются ставки тарифов на услуги перевалки, слива, налива, приема и сдачи нефти в системе магистральных трубопроводов. Так, ФАС предлагает индексировать тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам на 5,8% и установить их в следующем размере (рублей за 100 тонн на километр): АО "Транснефть - Сибирь" - 14,6592, "Транснефть - Западная Сибирь" - 18,3062, "Транснефть - Восток" - 26,3472, "Транснефть - Дальний Восток" - 26,3472, "Транснефть - Урал" - 22,8995, "Транснефть - Прикамье" - 25,4481, "Транснефть - Верхняя Волга" - 30,3654, "Транснефть - Приволга" - 23,8975, "Транснефть - Дружба" - 27,6908, "Черномортранснефть" - 38,1274, "Транснефть - Север" - 47,4593 и "Транснефть - Балтика" - 27,7324. Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". По прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году инфляция в РФ составит 7,3%, в 2025 году замедлится до 4,5%. ЦБ РФ ожидает, что инфляция в 2025 году будет в диапазоне 4-4,5%. С 1 января 2024 года тарифы "Транснефти" были проиндексированы на 7,2%.

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