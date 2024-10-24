https://1prime.ru/20241024/turpotok-852397191.html
В Совфеде назвали причину роста турпотока в России
В Совфеде назвали причину роста турпотока в России - 24.10.2024, ПРАЙМ
В Совфеде назвали причину роста турпотока в России
Туристический поток в ходе летнего сезона 2024 года увеличился на 10-15%, основной рост произошел за счет автотуристов, такие данные привел замглавы комитета... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T13:21+0300
2024-10-24T13:21+0300
2024-10-24T13:21+0300
россия
внутренний туризм
турпоток
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МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Туристический поток в ходе летнего сезона 2024 года увеличился на 10-15%, основной рост произошел за счет автотуристов, такие данные привел замглавы комитета Совфеда по социальной политике Мохмад Ахмадов. "Благодаря реализации Транспортной стратегии РФ и Концепции развития автомобильного туризма в нашей стране итоги летнего туристического сезона показали рост туристского потока в среднем на 10-15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С мая по август турпоток составил 35 миллионов поездок", - сказал политик на слушаниях, посвященных теме туризма. По словам Ахмадова, основной рост произошел за счет автотуристов - более половины путешественников ездили по стране на автомобилях. "Это связано с тем, что расходы на проезд к месту отдыха на этом виде транспорта гораздо ниже, чем на самолете или на поезде, особенно для семей с детьми. Также привлекает свобода выбора маршрута и времени путешествия", - отметил законодатель. По мнению сенатора, "необходимо совершенствовать обустройство дорог и развитие автотуризма, создавать средства размещения, объекты питания и торговли по доступным ценам, многофункциональные зоны дорожного сервиса, заправочные станции, в том числе для семей с детьми". Кроме того, нужно повышать качество услуг, развивать мобильную связь и интернет, цифровые сервисы, удобную навигацию по туристическим автомобильным маршрутам, полагает он. Так, "в настоящее время практически отсутствуют зарядные станции для электромобилей", сказал Ахмадов. Для развития автотуризма в России разработана отдельная концепция. Как сообщал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, она предполагает увеличение числа турпоездок на автомобилях и автобусах с 26 миллионов в 2023 году до 47 миллионов к 2030 году. Ожидается, что концепция объединит усилия разных уровней власти и бизнеса, чтобы синхронизировать строительство разнообразной автодорожной инфраструктуры. Как отмечал в свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин, все регионы России должны быть задействованы в концепции развития автомобильного туризма до 2035 года, включая самые отдаленные территории страны.
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россия, внутренний туризм, турпоток
РОССИЯ, внутренний туризм, турпоток
В Совфеде назвали причину роста турпотока в России
Сенатор: турпоток в РФ летом вырос на 10-15% в основном за счет автотуристов
МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Туристический поток в ходе летнего сезона 2024 года увеличился на 10-15%, основной рост произошел за счет автотуристов, такие данные привел замглавы комитета Совфеда по социальной политике Мохмад Ахмадов.
"Благодаря реализации Транспортной стратегии РФ и Концепции развития автомобильного туризма в нашей стране итоги летнего туристического сезона показали рост туристского потока в среднем на 10-15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С мая по август турпоток составил 35 миллионов поездок", - сказал политик на слушаниях, посвященных теме туризма.
По словам Ахмадова, основной рост произошел за счет автотуристов - более половины путешественников ездили по стране на автомобилях. "Это связано с тем, что расходы на проезд к месту отдыха на этом виде транспорта гораздо ниже, чем на самолете или на поезде, особенно для семей с детьми. Также привлекает свобода выбора маршрута и времени путешествия", - отметил законодатель.
Путин заявил о росте туризма между Россией и ОАЭ
По мнению сенатора, "необходимо совершенствовать обустройство дорог и развитие автотуризма, создавать средства размещения, объекты питания и торговли по доступным ценам, многофункциональные зоны дорожного сервиса, заправочные станции, в том числе для семей с детьми". Кроме того, нужно повышать качество услуг, развивать мобильную связь и интернет, цифровые сервисы, удобную навигацию по туристическим автомобильным маршрутам, полагает он.
Так, "в настоящее время практически отсутствуют зарядные станции для электромобилей", сказал Ахмадов.
Для развития автотуризма в России разработана отдельная концепция. Как сообщал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, она предполагает увеличение числа турпоездок на автомобилях и автобусах с 26 миллионов в 2023 году до 47 миллионов к 2030 году.
Ожидается, что концепция объединит усилия разных уровней власти и бизнеса, чтобы синхронизировать строительство разнообразной автодорожной инфраструктуры. Как отмечал в свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин, все регионы России должны быть задействованы в концепции развития автомобильного туризма до 2035 года, включая самые отдаленные территории страны.