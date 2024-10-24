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Над Курской областью сбили украинскую ракету
Над Курской областью сбили украинскую ракету - 24.10.2024, ПРАЙМ
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Утром 24 октября над Курской областью сбили ракету, летящую со стороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Смирнов. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T09:13+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Утром 24 октября над Курской областью сбили ракету, летящую со стороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Смирнов."Утром украинская ракета сбита в небе Курской области", - написал Смирнов.Более того, он добавил, что ночью российские военные сбили еще четыре беспилотника самолетного типа, часть обломков которых упало в Железногорске.
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Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Украинская ракета сбита утром в четверг в небе над Курской областью
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Утром 24 октября над Курской областью сбили ракету, летящую со стороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Утром украинская ракета сбита в небе Курской области", - написал Смирнов.
Более того, он добавил, что ночью российские военные сбили еще четыре беспилотника самолетного типа, часть обломков которых упало в Железногорске.
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