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Над Курской областью сбили украинскую ракету

Над Курской областью сбили украинскую ракету - 24.10.2024, ПРАЙМ

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Утром 24 октября над Курской областью сбили ракету, летящую со стороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Смирнов. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T09:13+0300

2024-10-24T09:13+0300

2024-10-24T09:13+0300

происшествия

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украина

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Утром 24 октября над Курской областью сбили ракету, летящую со стороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Смирнов."Утром украинская ракета сбита в небе Курской области", - написал Смирнов.Более того, он добавил, что ночью российские военные сбили еще четыре беспилотника самолетного типа, часть обломков которых упало в Железногорске.

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