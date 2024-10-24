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Над Курской областью сбили украинскую ракету - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Над Курской областью сбили украинскую ракету
Над Курской областью сбили украинскую ракету - 24.10.2024, ПРАЙМ
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Утром 24 октября над Курской областью сбили ракету, летящую со стороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Смирнов. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T09:13+0300
2024-10-24T09:13+0300
происшествия
россия
украина
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Утром 24 октября над Курской областью сбили ракету, летящую со стороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Смирнов."Утром украинская ракета сбита в небе Курской области", - написал Смирнов.Более того, он добавил, что ночью российские военные сбили еще четыре беспилотника самолетного типа, часть обломков которых упало в Железногорске.
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россия, украина
Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА
09:13 24.10.2024
 
Над Курской областью сбили украинскую ракету

Украинская ракета сбита утром в четверг в небе над Курской областью

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Утром 24 октября над Курской областью сбили ракету, летящую со стороны Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Утром украинская ракета сбита в небе Курской области", - написал Смирнов.
Более того, он добавил, что ночью российские военные сбили еще четыре беспилотника самолетного типа, часть обломков которых упало в Железногорске.
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