https://1prime.ru/20241024/ukraina-852385784.html

"Держатся в тени": у Киева появились неожиданные враги в НАТО

"Держатся в тени": у Киева появились неожиданные враги в НАТО - 24.10.2024, ПРАЙМ

"Держатся в тени": у Киева появились неожиданные враги в НАТО

США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания выступают против немедленного вступления Украины в НАТО, передает Politico со ссылкой на... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T09:17+0300

2024-10-24T09:17+0300

2024-10-24T09:20+0300

политика

украина

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания выступают против немедленного вступления Украины в НАТО, передает Politico со ссылкой на источники."Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят", — сообщил в беседе с газетой из должностных лиц НАТО.Американские и немецкие дипломаты беспокоятся, что это может привести к вооруженному конфликту с Россией. Однако США и Германия не исключают возможности вступления Украины в альянс после завершения боевых действий.Авторы материала подчеркнули, что страны НАТО, такие как Бельгия, Словения и Испания, скрывают свою настоящую позицию по этому вопросу и предпочитают держаться в тени, а также не хотят признавать свое нежелание пригласить Украину в НАТО. Венгрия и Словакия также противятся расширению альянса в Украину.Важное условие для приглашения Украины в НАТО - четкая демаркация ее границ, чтобы исключить возможность применения пятой статьи договора о коллективной самообороне альянса, заключили в издании.

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