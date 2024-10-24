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В Киеве призвали к "наступательной украинизации"
В Киеве призвали к "наступательной украинизации" - 24.10.2024, ПРАЙМ
В Киеве призвали к "наступательной украинизации"
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень высказался о необходимости наступательной украинизации во всех сферах общественной... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T13:41+0300
2024-10-24T13:41+0300
2024-10-24T13:41+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень высказался о необходимости наступательной украинизации во всех сферах общественной жизни. Его цитирует Telegram-канал "Новое издание"."Двуязычие на Украине порождает такой феномен, как "языковая шизофрения"... Поэтому часть граждан продолжает ходить в церковь, которая ассоциируется с Русской православной церковью. Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции", - отметил он.Кремень подчеркнул, что на смену "мягкой" украинизации пришла "наступательная".С 2014 года украинские власти начали борьбу с советской историей и всем, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году был принят закон, требующий использования украинского языка во всех сферах жизни. В декабре 2023 года принят законопроект, ужесточающий ограничения на использование русского языка. В марте ООН сообщила о дискриминации русскоязычного меньшинства на Украине по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран Европейского союза.
https://1prime.ru/20241024/putin-852389225.html
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украина
В Киеве призвали к "наступательной украинизации"
Омбудсмен Креминь: двуязычие на Украине порождает "языковую шизофрению"
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень высказался о необходимости наступательной украинизации во всех сферах общественной жизни. Его цитирует Telegram-канал "Новое издание".
"Двуязычие на Украине порождает такой феномен, как "языковая шизофрения"... Поэтому часть граждан продолжает ходить в церковь, которая ассоциируется с Русской православной церковью. Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции", - отметил он.
Кремень подчеркнул, что на смену "мягкой" украинизации пришла "наступательная".
С 2014 года украинские власти начали борьбу с советской историей и всем, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году был принят закон, требующий использования украинского языка во всех сферах жизни. В декабре 2023 года принят законопроект, ужесточающий ограничения на использование русского языка.
В марте ООН сообщила о дискриминации русскоязычного меньшинства на Украине по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран Европейского союза.
Украину используют для угрозы безопасности России, заявил Путин