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Эксперт усомнился в условиях нового кредита Украине от ЕС под активы РФ - 24.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт усомнился в условиях нового кредита Украине от ЕС под активы РФ
Эксперт усомнился в условиях нового кредита Украине от ЕС под активы РФ - 24.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт усомнился в условиях нового кредита Украине от ЕС под активы РФ
Новый кредит, который Евросоюз намерен предоставить Украине, предусматривает блокировку российских активов как минимум на 45 лет, а это весьма сомнительно. Об... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T14:50+0300
2024-10-24T14:50+0300
россия
совет евросоюза
украина
замороженные российские активы
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Новый кредит, который Евросоюз намерен предоставить Украине, предусматривает блокировку российских активов как минимум на 45 лет, а это весьма сомнительно. Об этом рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Эксперт уточнил, что выдача подобного кредита незаконна. По его словам, несанкционированное отчуждение активов является воровством. Ранее Совет Европейского союза утвердил выделение Киеву кредита на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских активов.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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россия, совет евросоюза, украина, замороженные российские активы
РОССИЯ, Совет Евросоюза, УКРАИНА, замороженные российские активы
14:50 24.10.2024
 
Эксперт усомнился в условиях нового кредита Украине от ЕС под активы РФ

Осадчий: кредит ЕС Киеву предполагает заморозку активов России на 45 лет

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Новый кредит, который Евросоюз намерен предоставить Украине, предусматривает блокировку российских активов как минимум на 45 лет, а это весьма сомнительно. Об этом рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Эксперт уточнил, что выдача подобного кредита незаконна. По его словам, несанкционированное отчуждение активов является воровством.
Ранее Совет Европейского союза утвердил выделение Киеву кредита на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских активов.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
МИД Польши пригрозил "что-то сделать" с российскими активами
22 октября, 11:36
 
РОССИЯСовет ЕвросоюзаУКРАИНАзамороженные российские активы
 
 
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