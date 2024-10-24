https://1prime.ru/20241024/ukraina-852399517.html

Эксперт усомнился в условиях нового кредита Украине от ЕС под активы РФ

Эксперт усомнился в условиях нового кредита Украине от ЕС под активы РФ - 24.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт усомнился в условиях нового кредита Украине от ЕС под активы РФ

Новый кредит, который Евросоюз намерен предоставить Украине, предусматривает блокировку российских активов как минимум на 45 лет, а это весьма сомнительно. Об... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T14:50+0300

2024-10-24T14:50+0300

2024-10-24T14:50+0300

россия

совет евросоюза

украина

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Новый кредит, который Евросоюз намерен предоставить Украине, предусматривает блокировку российских активов как минимум на 45 лет, а это весьма сомнительно. Об этом рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Эксперт уточнил, что выдача подобного кредита незаконна. По его словам, несанкционированное отчуждение активов является воровством. Ранее Совет Европейского союза утвердил выделение Киеву кредита на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных российских активов.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

https://1prime.ru/20241022/aktivy-852321463.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совет евросоюза, украина, замороженные российские активы