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"Они все знают". На Западе послали Украине тревожный сигнал
"Они все знают". На Западе послали Украине тревожный сигнал - 24.10.2024, ПРАЙМ
"Они все знают". На Западе послали Украине тревожный сигнал
Украина никогда не вступит в НАТО. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T16:02+0300
2024-10-24T16:02+0300
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Украина никогда не вступит в НАТО. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Лондон это знает. Вашингтон знает это. И НАТО это знает", — сообщается в статье.В то же время Боуз отметил, что ни один из членов Североатлантического альянса не пойдет на риск, который может привести к войне с Россией.Ранее Владимир Зеленский представил свой так называемый "план победы", первым пунктом которого является незамедлительное приглашение Украины в НАТО.
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РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, НАТО
"Они все знают". На Западе послали Украине тревожный сигнал
Журналист Боуз: Украина никогда не вступит в НАТО
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ.
Украина никогда не вступит в НАТО. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х
написал ирландский журналист Чей Боуз.
"Лондон это знает. Вашингтон знает это. И НАТО это знает", — сообщается в статье.
В то же время Боуз отметил, что ни один из членов Североатлантического альянса не пойдет на риск, который может привести к войне с Россией.
Ранее Владимир Зеленский представил свой так называемый "план победы", первым пунктом которого является незамедлительное приглашение Украины в НАТО.
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