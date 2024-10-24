https://1prime.ru/20241024/ukraina-852401471.html

"Они все знают". На Западе послали Украине тревожный сигнал

"Они все знают". На Западе послали Украине тревожный сигнал - 24.10.2024, ПРАЙМ

"Они все знают". На Западе послали Украине тревожный сигнал

Украина никогда не вступит в НАТО. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T16:02+0300

2024-10-24T16:02+0300

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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Украина никогда не вступит в НАТО. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз."Лондон это знает. Вашингтон знает это. И НАТО это знает", — сообщается в статье.В то же время Боуз отметил, что ни один из членов Североатлантического альянса не пойдет на риск, который может привести к войне с Россией.Ранее Владимир Зеленский представил свой так называемый "план победы", первым пунктом которого является незамедлительное приглашение Украины в НАТО.

https://1prime.ru/20241024/zelenskiy-852400001.html

запад

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россия, запад, украина, нато