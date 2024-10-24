https://1prime.ru/20241024/ukraina-852402495.html

В Нидерландах призвали Запад не передавать Киеву дальнобойное оружие

В Нидерландах призвали Запад не передавать Киеву дальнобойное оружие - 24.10.2024, ПРАЙМ

В Нидерландах призвали Запад не передавать Киеву дальнобойное оружие

Западные государства, в том числе Нидерланды, не должны поставлять Украине дальнобойное оружие и давать разрешение на его использование. Об этом заявил... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T16:36+0300

2024-10-24T16:36+0300

2024-10-24T16:36+0300

украина

запад

нидерланды

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ГААГА, 24 окт - ПРАЙМ. Западные государства, в том числе Нидерланды, не должны поставлять Украине дальнобойное оружие и давать разрешение на его использование. Об этом заявил агентству РИА Новости бывший член голландского парламента от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел."Я думаю, что Нидерланды не должны поставлять Украине дальнобойное оружие или разрешать ей использовать такое оружие. Потому что это не положит конец вражде или прекращению огня и не приведет к переговорному процессу, который необходим для завершения конфликта", - считает экс-депутат.По его мнению, то, что голландский кабинет министров ранее предоставил Украине истребители F-16, было плохой идеей. Ван Боммел отметил, что это никак не помогает дипломатическому разрешению конфликта.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский представил Верховной Раде так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".

https://1prime.ru/20241024/ukraina-852401471.html

украина

запад

нидерланды

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украина, запад, нидерланды