https://1prime.ru/20241024/ukraina-852403556.html

"Уже произошло на Украине". Европе сообщили о неминуемой опасности

"Уже произошло на Украине". Европе сообщили о неминуемой опасности - 24.10.2024, ПРАЙМ

"Уже произошло на Украине". Европе сообщили о неминуемой опасности

Западные системы ПВО неспособны противостоять гиперзвуковым ракетам России. Об этом в материале для портала Weapons and Strategy написал экс-помощник... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T17:21+0300

2024-10-24T17:21+0300

2024-10-24T17:21+0300

вооружения

украина

ес

ракеты

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Западные системы ПВО неспособны противостоять гиперзвуковым ракетам России. Об этом в материале для портала Weapons and Strategy написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен."Будущее вызывает опасения, поскольку на поле боя появляется гиперзвуковое оружие, как это уже произошло на Украине в виде "Кинжала" и "Циркона". Такие системы, как Patriot, ЗРК IRIS-T или любые другие системы ПВО НАТО, вряд ли имеют шанс противостоять гиперзвуковым ракетам", — заметил автор статьи.Брайен также указал на недостаток средств ПВО в Европе и США и невозможность найти новые более эффективные ракеты-перехватчики. Эксперт заключил, что то ПВО, которое предоставляется НАТО, показало слабые результаты в Украине, что предвещает опасное будущее в Европе, если эта проблема не будет решена.

https://1prime.ru/20241023/ukraina-852366275.html

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украина, ес, ракеты