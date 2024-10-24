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"Уже произошло на Украине". Европе сообщили о неминуемой опасности
"Уже произошло на Украине". Европе сообщили о неминуемой опасности - 24.10.2024, ПРАЙМ
"Уже произошло на Украине". Европе сообщили о неминуемой опасности
Западные системы ПВО неспособны противостоять гиперзвуковым ракетам России. Об этом в материале для портала Weapons and Strategy написал экс-помощник... | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T17:21+0300
2024-10-24T17:21+0300
2024-10-24T17:21+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Западные системы ПВО неспособны противостоять гиперзвуковым ракетам России. Об этом в материале для портала Weapons and Strategy написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен."Будущее вызывает опасения, поскольку на поле боя появляется гиперзвуковое оружие, как это уже произошло на Украине в виде "Кинжала" и "Циркона". Такие системы, как Patriot, ЗРК IRIS-T или любые другие системы ПВО НАТО, вряд ли имеют шанс противостоять гиперзвуковым ракетам", — заметил автор статьи.Брайен также указал на недостаток средств ПВО в Европе и США и невозможность найти новые более эффективные ракеты-перехватчики. Эксперт заключил, что то ПВО, которое предоставляется НАТО, показало слабые результаты в Украине, что предвещает опасное будущее в Европе, если эта проблема не будет решена.
https://1prime.ru/20241023/ukraina-852366275.html
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украина, ес, ракеты
Вооружения, УКРАИНА, ЕС, ракеты
"Уже произошло на Украине". Европе сообщили о неминуемой опасности
W&S: западные ПВО не способны противостоять российским гиперзвуковым ракетам
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ.
Западные системы ПВО неспособны противостоять гиперзвуковым ракетам России. Об этом в материале для портала Weapons and Strategy написал
экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.
"Будущее вызывает опасения, поскольку на поле боя появляется гиперзвуковое оружие, как это уже произошло на Украине в виде "Кинжала" и "Циркона". Такие системы, как Patriot, ЗРК IRIS-T или любые другие системы ПВО НАТО, вряд ли имеют шанс противостоять гиперзвуковым ракетам", — заметил автор статьи.
Брайен также указал на недостаток средств ПВО в Европе и США и невозможность найти новые более эффективные ракеты-перехватчики. Эксперт заключил, что то ПВО, которое предоставляется НАТО, показало слабые результаты в Украине, что предвещает опасное будущее в Европе, если эта проблема не будет решена.
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