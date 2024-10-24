https://1prime.ru/20241024/ukraina-852407307.html

Путин рассказал об инициативе Турции, которую отвергла Украина

Путин рассказал об инициативе Турции, которую отвергла Украина - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал об инициативе Турции, которую отвергла Украина

Президент РФ Владимир Путин рассказал на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани о сути инициативы, отвергнутой Украиной в ходе переговоров при... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T20:50+0300

2024-10-24T20:50+0300

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политика

владимир путин

турция

украина

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал на итоговой пресс-конференции XVI саммита БРИКС в Казани о сути инициативы, отвергнутой Украиной в ходе переговоров при посредничестве Турции. По словам российского лидера, Турция выступила с инициативой по ситуации в Черном море, предложив обеспечить безопасное судоходство, заключить определенные договоренности в части безопасности объектов атомной энергетики. "Мы согласились, а потом глава киевского режима заявил: "Никаких переговоров", - отметил президент РФ.При этом Путин подчеркнул, что Турция, выдвигая свою инициативу, ссылалась на Киев, а затем "через день" была вынуждена известить об отказе Украины от переговоров.

https://1prime.ru/20241022/dollary-852328285.html

турция

украина

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владимир путин, турция, украина