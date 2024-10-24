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В Курской области назвали сумму ущерба бизнесу от вторжения ВСУ

В Курской области назвали сумму ущерба бизнесу от вторжения ВСУ - 24.10.2024, ПРАЙМ

В Курской области назвали сумму ущерба бизнесу от вторжения ВСУ

Предварительный ущерб, причиненный агропромышленному комплексу, составляет более 100 миллиардов рублей, а промышленности, малому и среднему бизнесу - 17... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T12:13+0300

2024-10-24T12:13+0300

2024-10-24T12:13+0300

экономика

россия

всу

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Предварительный ущерб, причиненный агропромышленному комплексу, составляет более 100 миллиардов рублей, а промышленности, малому и среднему бизнесу - 17 миллиардов рублей, свидетельствуют данные регионального правительства Курской области. "В августе мы столкнулись с очередным серьезным ударом. Предварительный размер ущерба в АПК превысил 100 миллиардов рублей, в промышленном комплексе и МСП – 17 миллиардов рублей", - приводит слова замгубернатора Курской области Сергея Стародубцева Telegram-канал правительства области.Стародубцев отметил, что необходимо разработать механизм поддержки восстановления производственных мощностей и создать условия для дальнейшего развития региона.

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