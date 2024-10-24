https://1prime.ru/20241024/valyuta-852400381.html

Россиянам рассказали, как избежать проблем с обменом долларов за рубежом

Россиянам рассказали, как избежать проблем с обменом долларов за рубежом - 24.10.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как избежать проблем с обменом долларов за рубежом

Один из вариантов избежать сложностей с обменом старых долларов за рубежом - купить в России национальную валюту страны отдыха, также можно рассмотреть вариант... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T15:43+0300

2024-10-24T15:43+0300

2024-10-24T15:43+0300

экономика

россия

иностранная валюта

https://cdnn.1prime.ru/img/83148/29/831482965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_18cdb509ebde3255b44c0fd12c4e40ac.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Один из вариантов избежать сложностей с обменом старых долларов за рубежом - купить в России национальную валюту страны отдыха, также можно рассмотреть вариант покупки евро, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Во вторник вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил РИА Новости, что ситуация с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовая и наблюдается по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. "Чтобы иметь наличность в стране отдыха, можно рассмотреть покупку нацвалюты в России, сейчас это очень распространено. Отправляясь в ОАЭ, покупают дирхамы, в Таиланд – баты. Их предлагают российские банки. Это выгодно, если едете именно в страну валюты. Но если покупаете юани и планируете их обменять в другой стране, надо помнить, что большинство обменных операций происходит по отдельным курсам покупки-продажи и конвертации через доллар. Проценты потерь при обмене валюты третьей страны в нацвалюту могут привести к невыгодному курсу, разница может достигать от 7% до 14%", - процитировали в пресс-службе РСТ Горина. При этом, как пояснил вице-президент РСТ, российские банки принимают доллары всех образцов, соответственно обмен старых долларовых купюр на территории РФ удобен. Однако здесь тоже надо иметь в виду, что при продаже старых купюр и покупке новых получается большая разница обменного курса в российских рублях, и это тоже потеря. "Часть туристов пользуется услугами банков или туристических компаний по приобретению зарубежных карт Visa и MasterCard в третьих странах, чтобы осуществлять безналичные платежи. Но здесь также надо учитывать процент конвертации, так как очень часто это происходит через валюту той страны, где оформляется карта", - уточнил он. Горин полагает, что еще одним выходом из ситуации могут быть евро. "Удобнее иметь эту валюту, так как с ней меньше проблем. Но здесь также есть важная рекомендация – выбирать купюры номиналом 50 или 100 евро, так как с купюрами 200 и 500 возникают трудности в торговых точках ряда стран. Разменять их на более мелкие в обменном пункте нельзя, только в банке при наличии паспорта", - пояснил эксперт. Кроме того, он добавил, что в ряде стран работают карты UnionPay российских банков. "Правда, их также принимают не все торговые точки, а платежи проходят не всегда оперативно. Например, в последнее время у некоторых туристов были проблемы с оплатой такими картами в Турции", - сказал вице-президент союза. Эксперт предлагает также внимательно отслеживать информацию по картам "Мир" на сайте самой платежной системы. "На нем, к сожалению, нет информации, в каких конкретно странах обслуживаются эти карты. Тем не менее в некоторых странах в пилотном формате в определенных банкоматах, терминалах и торговых точках эти карты принимаются. Например, на Кубе. Хотя и здесь надо учитывать курс конвертации", - сказал Горин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иностранная валюта