https://1prime.ru/20241024/vybory-852406090.html
Путин оценил готовность Украины к выборам президента и переговорам
Путин оценил готовность Украины к выборам президента и переговорам - 24.10.2024, ПРАЙМ
Путин оценил готовность Украины к выборам президента и переговорам
На Украине, вероятно, пока не готовы к проведению выборов президента, заявил на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани российский лидер Владимир | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T19:39+0300
2024-10-24T19:39+0300
2024-10-24T19:40+0300
политика
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. На Украине, вероятно, пока не готовы к проведению выборов президента, заявил на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани российский лидер Владимир Путин.Он отметил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Российской Федерацией. "Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока", - подчеркнул президент России.
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Путин оценил готовность Украины к выборам президента и переговорам
Путин: на Украине, вероятно, не готовы к президентским выборам
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. На Украине, вероятно, пока не готовы к проведению выборов президента, заявил на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Российской Федерацией.
Эксперт усомнился в условиях нового кредита Украине от ЕС под активы РФ
"Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока", - подчеркнул президент России.