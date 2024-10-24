https://1prime.ru/20241024/vybory-852406090.html

Путин оценил готовность Украины к выборам президента и переговорам

Путин оценил готовность Украины к выборам президента и переговорам - 24.10.2024, ПРАЙМ

Путин оценил готовность Украины к выборам президента и переговорам

На Украине, вероятно, пока не готовы к проведению выборов президента, заявил на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани российский лидер Владимир | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T19:39+0300

2024-10-24T19:39+0300

2024-10-24T19:40+0300

политика

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. На Украине, вероятно, пока не готовы к проведению выборов президента, заявил на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани российский лидер Владимир Путин.Он отметил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Российской Федерацией. "Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, не готовы пока", - подчеркнул президент России.

https://1prime.ru/20241024/ukraina-852399517.html

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