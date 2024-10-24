Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сын Януковича получил российское гражданство - 24.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241024/yanukovich-852384287.html
Сын Януковича получил российское гражданство
Сын Януковича получил российское гражданство - 24.10.2024, ПРАЙМ
Сын Януковича получил российское гражданство
Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил гражданство РФ, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T07:25+0300
2024-10-24T07:25+0300
виктор янукович
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/78001/31/780013115_0:0:2724:1532_1920x0_80_0_0_6fd62bbd25a947458e25b6b011069bdc.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил гражданство РФ, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как указано в них, Александр Янукович занимается в России бизнесом. Он десять лет назад зарегистрировал в Петербурге компанию.Согласно приведенной в документах информации, основным видом деятельности компании Януковича указывается управление финансово-промышленными группами.
https://1prime.ru/20230223/839891377.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78001/31/780013115_105:0:2724:1964_1920x0_80_0_0_ee21cd23d9f196071ddd00b68999dca0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
виктор янукович, украина
Виктор Янукович, УКРАИНА
07:25 24.10.2024
 
Сын Януковича получил российское гражданство

Сын экс-президента Украины Януковича получил российское гражданство

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкэкс-президент Украины Виктор Янукович
экс-президент Украины Виктор Янукович - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил гражданство РФ, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как указано в них, Александр Янукович занимается в России бизнесом. Он десять лет назад зарегистрировал в Петербурге компанию.
Согласно приведенной в документах информации, основным видом деятельности компании Януковича указывается управление финансово-промышленными группами.
День Республики в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2023
Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию
23 февраля 2023, 07:06
 
Виктор ЯнуковичУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала