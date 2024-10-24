https://1prime.ru/20241024/yanukovich-852384287.html

Сын Януковича получил российское гражданство

Сын Януковича получил российское гражданство - 24.10.2024, ПРАЙМ

Сын Януковича получил российское гражданство

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил гражданство РФ, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T07:25+0300

2024-10-24T07:25+0300

2024-10-24T07:25+0300

виктор янукович

украина

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр получил гражданство РФ, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как указано в них, Александр Янукович занимается в России бизнесом. Он десять лет назад зарегистрировал в Петербурге компанию.Согласно приведенной в документах информации, основным видом деятельности компании Януковича указывается управление финансово-промышленными группами.

https://1prime.ru/20230223/839891377.html

украина

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виктор янукович, украина