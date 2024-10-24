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Юань снижается в начале торгов 24 октября
Юань снижается в начале торгов 24 октября - 24.10.2024, ПРАЙМ
Юань снижается в начале торгов 24 октября
Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 13,52 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T10:09+0300
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россия
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 13,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 2 копейки, до 13,52 рубля.
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россия, мосбиржа, юань
Юань снижается в начале торгов 24 октября
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 13,52 рубля
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 13,52 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 2 копейки, до 13,52 рубля.