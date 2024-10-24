https://1prime.ru/20241024/zakharova-852400153.html

"Пожировали и хватит". Захарова обратилась к польским дипломатам в России

"Пожировали и хватит". Захарова обратилась к польским дипломатам в России - 24.10.2024, ПРАЙМ

"Пожировали и хватит". Захарова обратилась к польским дипломатам в России

Польским дипломатам пора готовиться к отъезду из России, заявила в своем Telegram-канале пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T15:39+0300

2024-10-24T15:39+0300

2024-10-24T15:39+0300

россия

польша

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/04/851322026_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_ccace60b6bdfab1e617cf201f5d9fb73.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Польским дипломатам пора готовиться к отъезду из России, заявила в своем Telegram-канале пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.Таким образом она отреагировала на отъезд дипломатов России из-за закрытия посольства в польской Познани."Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать", - сказала она. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о высылке сотрудников генерального консульства России, в том числе трех дипломатов, в Познани. Такой призыв связан с решением польских властей закрыть данное представительство.

https://1prime.ru/20241024/medvedev-852399646.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша, мид