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"Пожировали и хватит". Захарова обратилась к польским дипломатам в России
"Пожировали и хватит". Захарова обратилась к польским дипломатам в России - 24.10.2024, ПРАЙМ
"Пожировали и хватит". Захарова обратилась к польским дипломатам в России
Польским дипломатам пора готовиться к отъезду из России, заявила в своем Telegram-канале пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T15:39+0300
2024-10-24T15:39+0300
2024-10-24T15:39+0300
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Польским дипломатам пора готовиться к отъезду из России, заявила в своем Telegram-канале пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.Таким образом она отреагировала на отъезд дипломатов России из-за закрытия посольства в польской Познани."Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать", - сказала она. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о высылке сотрудников генерального консульства России, в том числе трех дипломатов, в Познани. Такой призыв связан с решением польских властей закрыть данное представительство.
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россия, польша, мид
"Пожировали и хватит". Захарова обратилась к польским дипломатам в России
Захарова призвала польских дипломатов готовиться к отъезду из России
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Польским дипломатам пора готовиться к отъезду из России, заявила в своем Telegram-канале пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
Таким образом она отреагировала на отъезд дипломатов России из-за закрытия посольства в польской Познани.
"Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать", - сказала она.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о высылке сотрудников генерального консульства России, в том числе трех дипломатов, в Познани. Такой призыв связан с решением польских властей закрыть данное представительство.
"Нарываются". Медведев раскритиковал закрытие посольства России в Польше