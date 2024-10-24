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Средняя зарплата в IT-отрасли в первом полугодии выросла на 25%

Средняя зарплата в IT-отрасли в первом полугодии выросла на 25% - 24.10.2024, ПРАЙМ

Средняя зарплата в IT-отрасли в первом полугодии выросла на 25%

Средняя зарплата в IT-отрасли РФ в первом полугодии 2024 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а количество занятых в этой сфере... | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T19:33+0300

2024-10-24T19:33+0300

2024-10-24T19:34+0300

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минцифры

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зарплата

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Средняя зарплата в IT-отрасли РФ в первом полугодии 2024 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а количество занятых в этой сфере увеличилось на 12%, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума "Инфотех-2024" со ссылкой на данные Росстата. "У нас месяц назад были опубликованы данные Росстата о темпах развития нашей отрасли за первое полугодие 2024 года. И честно говоря, я очень впечатлен. У нас рост отгрузки, реализации решений, продуктов, программ, услуг на 63% по отношению к первому полугоду 2023 года… То есть на десятки процентов мы выросли, гигантский темп. В численности мы выросли на 12% к прошлому году, первому полугодию, а в зарплатах мы выросли на 25%... Это означает, что у нас нереальные результаты", - сказал Шадаев. По его словам, государство создает условия, чтобы число специалистов в IT росло - это льготы, отсрочки от службы в армии и т.д. Однако для построения конкурентной системы производства кадров нужно участие компаний отрасли. "Ключевая проблема сейчас - мы создали поток, куча бюджетных мест, IT сейчас на хайпе. Но качество обучения в вузах очень недостаточно, так скажем. И понятно, что мы не можем в этой ситуации поправить ничего... Мы никак не можем обеспечить качественных преподавателей, которые бы по-другому учили ребят в вузах в IT-дисциплинах", - отметил министр. По словам Шадаева, министерство будет "жестко регулировать" и требовать от отрасли, чтобы крупные IT-компании, получившие льготы, реинвестировали не менее 5% сэкономленных средств в программы обучения в вузах.

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минцифры, it-сфера, зарплата