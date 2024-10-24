Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии - 24.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241024/zelenskiy-852400001.html
Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии
Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии - 24.10.2024, ПРАЙМ
Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии
"План победы", который Владимир Зеленский зачитал в Верховной раде, вызывает серьезные вопросы, отметил в социальной сети X известный немецкий журналист-русофоб | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T15:19+0300
2024-10-24T15:19+0300
политика
владимир зеленский
план
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "План победы", который Владимир Зеленский зачитал в Верховной раде, вызывает серьезные вопросы, отметил в социальной сети X известный немецкий журналист-русофоб Юлиан Репке."Серьезные вопросы: видит ли хоть кто-нибудь какие-либо признаки того, что "план победы" Украины получил какую-то значимую поддержку от западных партнеров или вот-вот будет реализован?" — задался вопросом Репке.Затем он риторически вопросил, вызвал ли хотя бы один пункт из "плана победы" Зеленского сколько-нибудь заметный отклик.Вместе с тем немецкий журналист поставил под сомнение, что позиция украинского руководства предусматривает возвращение стране утраченных территорий.
https://1prime.ru/20241023/zelenskiy-852358658.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_96ec8a141bd8d1a6df04f85e8fc4d318.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, план, экспертное мнение
Политика, Владимир Зеленский, план, экспертное мнение
15:19 24.10.2024
 
Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии

Немецкий журналист Репке: план Зеленского вызывает серьезные вопросы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "План победы", который Владимир Зеленский зачитал в Верховной раде, вызывает серьезные вопросы, отметил в социальной сети X известный немецкий журналист-русофоб Юлиан Репке.
"Серьезные вопросы: видит ли хоть кто-нибудь какие-либо признаки того, что "план победы" Украины получил какую-то значимую поддержку от западных партнеров или вот-вот будет реализован?" — задался вопросом Репке.
Затем он риторически вопросил, вызвал ли хотя бы один пункт из "плана победы" Зеленского сколько-нибудь заметный отклик.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Зеленский призвал придумать новый "план победы", сообщает СМИ
Вчера, 12:39
Вместе с тем немецкий журналист поставил под сомнение, что позиция украинского руководства предусматривает возвращение стране утраченных территорий.
 
ПолитикаВладимир Зеленскийпланэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала