https://1prime.ru/20241024/zelenskiy-852400001.html

Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии

Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии - 24.10.2024, ПРАЙМ

Выходка Зеленского в Раде вызвала серьезные вопросы в Германии

"План победы", который Владимир Зеленский зачитал в Верховной раде, вызывает серьезные вопросы, отметил в социальной сети X известный немецкий журналист-русофоб | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T15:19+0300

2024-10-24T15:19+0300

2024-10-24T15:19+0300

политика

владимир зеленский

план

экспертное мнение

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "План победы", который Владимир Зеленский зачитал в Верховной раде, вызывает серьезные вопросы, отметил в социальной сети X известный немецкий журналист-русофоб Юлиан Репке."Серьезные вопросы: видит ли хоть кто-нибудь какие-либо признаки того, что "план победы" Украины получил какую-то значимую поддержку от западных партнеров или вот-вот будет реализован?" — задался вопросом Репке.Затем он риторически вопросил, вызвал ли хотя бы один пункт из "плана победы" Зеленского сколько-нибудь заметный отклик.Вместе с тем немецкий журналист поставил под сомнение, что позиция украинского руководства предусматривает возвращение стране утраченных территорий.

https://1prime.ru/20241023/zelenskiy-852358658.html

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владимир зеленский, план, экспертное мнение