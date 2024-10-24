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Статистика США замедлила рост цен на золото

Статистика США замедлила рост цен на золото - 24.10.2024, ПРАЙМ

Статистика США замедлила рост цен на золото

Стоимость золота снизила темпы роста в четверг после публикации данных по США, свидетельствуют данные торгов. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T18:22+0300

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снизила темпы роста в четверг после публикации данных по США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14,5 доллара, или на 0,53% - до 2 743,9 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики золото дорожало 2 752 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро на 17.58 мск дорожал на 0,12% - до 33,88 доллара за унцию. В четверг трейдеры оценивают американскую макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 19 октября неожиданно снизилось - до 227 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели. А продажи новых домов в стране в сентябре увеличились на 4,1% по сравнению с пересмотренным значением августа - до 738 тысяч, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США, согласно предварительной оценке, вырос в октябре до 54,3 пункта с 54 пунктов месяцем ранее. PMI в сфере услуг неожиданно поднялся - до 55,3 пункта с 55,2 пункта в сентябре, а индекс в промышленности увеличился сильнее прогноза - до 47,8 пункта с 47,3 пункта.

https://1prime.ru/20241022/zoloto-852339630.html

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золото, цена