https://1prime.ru/20241024/zoloto-852404188.html
Статистика США замедлила рост цен на золото
Статистика США замедлила рост цен на золото - 24.10.2024, ПРАЙМ
Статистика США замедлила рост цен на золото
Стоимость золота снизила темпы роста в четверг после публикации данных по США, свидетельствуют данные торгов. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T18:22+0300
2024-10-24T18:22+0300
2024-10-24T18:23+0300
экономика
золото
цена
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снизила темпы роста в четверг после публикации данных по США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14,5 доллара, или на 0,53% - до 2 743,9 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики золото дорожало 2 752 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро на 17.58 мск дорожал на 0,12% - до 33,88 доллара за унцию. В четверг трейдеры оценивают американскую макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 19 октября неожиданно снизилось - до 227 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели. А продажи новых домов в стране в сентябре увеличились на 4,1% по сравнению с пересмотренным значением августа - до 738 тысяч, что оказалось выше ожиданий аналитиков. Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США, согласно предварительной оценке, вырос в октябре до 54,3 пункта с 54 пунктов месяцем ранее. PMI в сфере услуг неожиданно поднялся - до 55,3 пункта с 55,2 пункта в сентябре, а индекс в промышленности увеличился сильнее прогноза - до 47,8 пункта с 47,3 пункта.
https://1prime.ru/20241022/zoloto-852339630.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_7f27c09b561756aa1ac6982fd8c4213c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, цена
Статистика США замедлила рост цен на золото
Цена на золото замедлила рост после выхода американской статистики
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снизила темпы роста в четверг после публикации данных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14,5 доллара, или на 0,53% - до 2 743,9 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики золото дорожало 2 752 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро на 17.58 мск дорожал на 0,12% - до 33,88 доллара за унцию.
В четверг трейдеры оценивают американскую макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 19 октября неожиданно снизилось - до 227 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели. А продажи новых домов в стране в сентябре увеличились на 4,1% по сравнению с пересмотренным значением августа - до 738 тысяч, что оказалось выше ожиданий аналитиков.
Цена на золото обновила исторический рекорд
Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг США, согласно предварительной оценке, вырос в октябре до 54,3 пункта с 54 пунктов месяцем ранее. PMI в сфере услуг неожиданно поднялся - до 55,3 пункта с 55,2 пункта в сентябре, а индекс в промышленности увеличился сильнее прогноза - до 47,8 пункта с 47,3 пункта.