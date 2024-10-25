https://1prime.ru/20241025/aferisty-852437380.html

Аферисты в РФ ищут способы вывода денег через дропперов, сообщили эксперты

Аферисты в РФ ищут способы вывода денег через дропперов, сообщили эксперты - 25.10.2024, ПРАЙМ

Аферисты в РФ ищут способы вывода денег через дропперов, сообщили эксперты

После вступления в силу закона, обязывающего банки приостанавливать подозрительные операции и передавать данные о дропперских счетах в базу ЦБ РФ, мошенники... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T19:52+0300

2024-10-25T19:52+0300

2024-10-25T19:52+0300

россия

мошенничество

аферисты

дропперы

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. После вступления в силу закона, обязывающего банки приостанавливать подозрительные операции и передавать данные о дропперских счетах в базу ЦБ РФ, мошенники ищут новые способы вывода средств, сообщили РИА Новости эксперты. Ранее, 25 июля, вступили в силу изменения в закон о национальной платежной системе, согласно которым банки в РФ должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ. "После вступления в силу изменений в закон "О национальной платежной системе"… срок "жизни" карты дропа сократился в среднем с пары недель до двух суток. Это заставило злоумышленников искать новые способы вывода средств обманутых граждан в свои карманы. Спрос на дропов остался стабильно-высоким", - рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. В последнее время, как она отметила, все чаще "дроповоды" стали пользоваться для вывода средств подлогом. Согласно первой схеме, под воздействием социальной инженерии злоумышленники с помощью вредоносного ПО получают доступ к личному кабинету банка человека и в течение нескольких часов, пока жертва не восстановит доступ, не только выводят все имеющиеся средства, но и пытаются перегнать через ее счета деньги других жертв. Вторая схема заключается в оформлении карт по поддельным или похищенным документам жертвы. Кроме того, в последнее время вновь получила широкое распространение считавшаяся забытой схема с "ошибочным переводом", когда на карту жертвы "падает" значительная сумма, после чего ей поступает звонок с незнакомого номера с заверениями, что произошла ошибка и просьбами вернуть деньги, но на другую карту. МОЛОДЕЖЬ СТАЛА ЧАЩЕ ОКАЗЫВАТЬСЯ В РОЛИ ДРОППЕРОВ "Мошенники после небольшого затишья начали приспосабливаться к новым правилам игры. В настоящее время мошенники берут не качеством технологии, а количеством банковским карт и счетов, участвующих в преступных схемах. В связи с этим фиксируется рост спроса на дропперов", - отметил адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Кирилл Полещук. При этом, если раньше, по его словам, в качестве дропперов использовались в основном люди низкого социального статуса, приезжие из стран СНГ, то сейчас увеличивается доля школьников старшей школы и студентов, а также молодых людей до 25 лет. Молодых дропперов находят через игровые платформы, чаты в популярных онлайн-играх, в комментариях в социальных сетях к постам популярных у молодежи пабликов или блоггеров, учебных чатах, чатах по интересам, рассказал Полещук. В Т-Банке пояснили, что мошенники вербуют молодых людей в дропы, потому что они нуждаются в деньгах и меньше задумываются о последствиях. Представитель Т-Банка рассказал об используемых мошенниками способах втереться в доверие и отметил в том числе, что злоумышленники ищут посредников через сайты знакомств и, как правило, выбирают девушек с небольшим заработком и финансовыми проблемами, предлагают деньги за перевод через их счет денег, чтобы якобы сэкономить на комиссии, а после пары переводов молодой человек исчезает. Кроме того, аферисты предлагают работу, на игровых платформах предлагают обменять банковские реквизиты на "редкие доспехи или эксклюзивное оружие в любимом шутере". ДРОППЕРЫ АКТИВИЗИРУЮТСЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ УДОБНОГО КАНАЛА "Изменения в законодательстве помогают выявлять и ограничивать деятельность дропов. В то же время они продолжают находить пути для использования банковских продуктов в мошеннических целях", - подчеркнула пресс-служба "Почта банка". Однако там отметили, что по оценке "Почта банка", спрос на дропов у мошенников - эпизодическое и циклическое явление, не связанное с блокировками переводов на мошеннические счета из базы ЦБ. "Как правило, дропы активизируются при обнаружении канала, который позволяет им беспрепятственно заводить/выводить деньги", - подчеркнули там.

https://1prime.ru/20241025/moshenniki-852419597.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенничество, аферисты, дропперы