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Аксаков рассказал, когда возможен переход к снижению ключевой ставки ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/aksakov-852430941.html
Аксаков рассказал, когда возможен переход к снижению ключевой ставки ЦБ
Аксаков рассказал, когда возможен переход к снижению ключевой ставки ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
Аксаков рассказал, когда возможен переход к снижению ключевой ставки ЦБ
Повышение ключевой ставки с 19% до 21% Банком России оправдано с учетом сохранения высоких темпов инфляции и роста инфляционных ожиданий, переход к снижению... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T17:06+0300
2024-10-25T17:43+0300
экономика
россия
госдума
ставка банка россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки с 19% до 21% Банком России оправдано с учетом сохранения высоких темпов инфляции и роста инфляционных ожиданий, переход к снижению ключевой ставки возможен во второй половине 2025 года, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4-4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году. "Более решительные действия Банка России по сравнению с тем, что ожидал рынок – повышение ключевой ставки с 19% до 21% – оправданы с учетом сохранения высоких темпов инфляции и роста инфляционных ожиданий. Очевидно, что сохраняющийся перегрев экономики, дефицит трудовых ресурсов, повышенная динамика корпоративного кредитования и мощный бюджетный стимул требуют от регулятора продолжения жесткой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении депутата. Последовательное повышение ключевой ставки может повлиять на спрос, подкрепленный кредитованием, с временным лагом от нескольких месяцев до нескольких кварталов. Жесткая ДКП в обозримой перспективе охладит динамику спроса и кредитования – если не в этом году, то в первой половине следующего, считает Аксаков. "В свою очередь, идущая сейчас структурная трансформация экономики должна постепенно улучшать ситуацию на стороне предложения за счет расширения производства. Сокращение дисбаланса между спросом и предложением может создать предпосылки для перехода к постепенному снижению ключевой ставки во второй половине 2025 года", - прогнозирует он.
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россия, госдума, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, Госдума, ставка Банка России
17:06 25.10.2024 (обновлено: 17:43 25.10.2024)
 
Аксаков рассказал, когда возможен переход к снижению ключевой ставки ЦБ

Аксаков: переход к снижению ключевой ставки ЦБ возможен во II половине 2025 года

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки с 19% до 21% Банком России оправдано с учетом сохранения высоких темпов инфляции и роста инфляционных ожиданий, переход к снижению ключевой ставки возможен во второй половине 2025 года, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4-4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.
"Более решительные действия Банка России по сравнению с тем, что ожидал рынок – повышение ключевой ставки с 19% до 21% – оправданы с учетом сохранения высоких темпов инфляции и роста инфляционных ожиданий. Очевидно, что сохраняющийся перегрев экономики, дефицит трудовых ресурсов, повышенная динамика корпоративного кредитования и мощный бюджетный стимул требуют от регулятора продолжения жесткой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении депутата.
Последовательное повышение ключевой ставки может повлиять на спрос, подкрепленный кредитованием, с временным лагом от нескольких месяцев до нескольких кварталов. Жесткая ДКП в обозримой перспективе охладит динамику спроса и кредитования – если не в этом году, то в первой половине следующего, считает Аксаков.
"В свою очередь, идущая сейчас структурная трансформация экономики должна постепенно улучшать ситуацию на стороне предложения за счет расширения производства. Сокращение дисбаланса между спросом и предложением может создать предпосылки для перехода к постепенному снижению ключевой ставки во второй половине 2025 года", - прогнозирует он.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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