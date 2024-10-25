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Набиуллина рассказала о "подушке безопасности" застройщиков в России - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина рассказала о "подушке безопасности" застройщиков в России
Набиуллина рассказала о "подушке безопасности" застройщиков в России - 25.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о "подушке безопасности" застройщиков в России
В строительном секторе произойдет охлаждение активности, но застройщики с этим справятся, так как у них есть "подушка безопасности". Об этом заявила глава ЦБ РФ | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T16:11+0300
2024-10-25T16:48+0300
банк россии
строительство
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. В строительном секторе произойдет охлаждение активности, но застройщики с этим справятся, так как у них есть "подушка безопасности". Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.Глава ЦБ отметила, что по мере снижения инфляции будут снижаться и ипотечные ставки, а задача регулятора состоит в том, чтобы ставки были умеренными и ипотека была доступна даже без льготных программ."Для застройщиков это будет означать более умеренный уровень активности. Мне кажется, наши застройщики в последние годы показали, что они быстро могут адаптироваться. Во-первых, они накопили хорошую подушку безопасности", — заявила Набиуллина.
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строительство
Банк России, строительство
16:11 25.10.2024 (обновлено: 16:48 25.10.2024)
 
Набиуллина рассказала о "подушке безопасности" застройщиков в России

ЦБ: застройщики справятся с охлаждением активности в строительном секторе

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. В строительном секторе произойдет охлаждение активности, но застройщики с этим справятся, так как у них есть "подушка безопасности". Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Глава ЦБ отметила, что по мере снижения инфляции будут снижаться и ипотечные ставки, а задача регулятора состоит в том, чтобы ставки были умеренными и ипотека была доступна даже без льготных программ.
"Для застройщиков это будет означать более умеренный уровень активности. Мне кажется, наши застройщики в последние годы показали, что они быстро могут адаптироваться. Во-первых, они накопили хорошую подушку безопасности", — заявила Набиуллина.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
Набиуллина считает повышение ставки ЦБ с запасом неправильным
16:18
 
Банк Россиистроительство
 
 
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