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Набиуллина рассказала о "подушке безопасности" застройщиков в России

Набиуллина рассказала о "подушке безопасности" застройщиков в России - 25.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о "подушке безопасности" застройщиков в России

В строительном секторе произойдет охлаждение активности, но застройщики с этим справятся, так как у них есть "подушка безопасности". Об этом заявила глава ЦБ РФ | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T16:11+0300

2024-10-25T16:11+0300

2024-10-25T16:48+0300

банк россии

строительство

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. В строительном секторе произойдет охлаждение активности, но застройщики с этим справятся, так как у них есть "подушка безопасности". Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.Глава ЦБ отметила, что по мере снижения инфляции будут снижаться и ипотечные ставки, а задача регулятора состоит в том, чтобы ставки были умеренными и ипотека была доступна даже без льготных программ."Для застройщиков это будет означать более умеренный уровень активности. Мне кажется, наши застройщики в последние годы показали, что они быстро могут адаптироваться. Во-первых, они накопили хорошую подушку безопасности", — заявила Набиуллина.

https://1prime.ru/20241025/stavka-852427922.html

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строительство