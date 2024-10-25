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Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца
Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца - 25.10.2024, ПРАЙМ
Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста, которое было совершено в Коркинском муниципальном округе Челябинской области. Об этом... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:07+0300
2024-10-25T15:07+0300
2024-10-25T15:07+0300
происшествия
россия
челябинская область
арест
убийство
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – ПРАЙМ. Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста, которое было совершено в Коркинском муниципальном округе Челябинской области. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону. В сообщении сказано, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца (до 24 декабря текущего года).
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россия, челябинская область, арест, убийство
Происшествия, РОССИЯ, Челябинская область, арест, убийство
Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца
СК: подозреваемый в убийстве женщины в челябинском Коркино арестован на 2 месяца