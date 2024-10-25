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Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца

Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца - 25.10.2024, ПРАЙМ

Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста, которое было совершено в Коркинском муниципальном округе Челябинской области. Об этом... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:07+0300

2024-10-25T15:07+0300

2024-10-25T15:07+0300

происшествия

россия

челябинская область

арест

убийство

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – ПРАЙМ. Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста, которое было совершено в Коркинском муниципальном округе Челябинской области. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону. В сообщении сказано, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца (до 24 декабря текущего года).

https://1prime.ru/20241025/napadenie-852418607.html

челябинская область

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россия, челябинская область, арест, убийство