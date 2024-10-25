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Auchan может продать свой российский бизнес Газпромбанку, пишут СМИ
Auchan может продать свой российский бизнес Газпромбанку, пишут СМИ - 25.10.2024, ПРАЙМ
Auchan может продать свой российский бизнес Газпромбанку, пишут СМИ
Французский ритейлер Auchan может находиться на завершающем этапе переговоров с Газпромбанком о продаже своего бизнеса в России, утверждает газета Monde со... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T21:12+0300
2024-10-25T21:12+0300
2024-10-25T21:12+0300
экономика
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бизнес
auchan
продажа бизнеса
газпромбанк
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ПАРИЖ, 25 окт – ПРАЙМ. Французский ритейлер Auchan может находиться на завершающем этапе переговоров с Газпромбанком о продаже своего бизнеса в России, утверждает газета Monde со ссылкой на источники. Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники писала, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей, поскольку "более не может справляться с европейскими санкциями" против РФ. По словам источника издания, "Ашан" строго соблюдает санкции, введенные против России: он не делает инвестиций, что ставит компанию в очень невыгодное положение по сравнению с местными дистрибьюторами. Российское подразделение "Ашана" вновь назвало слухами информацию об уходе ритейлера с рынка РФ. В пресс-службе Auchan заявили РИА Новости, что не комментируют рыночные слухи. "По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке", - пишет газета Monde, комментируя сообщения французского издания Lettre о том, что ритейлер нашел "местного покупателя" и вступил в "финальную стадию переговоров". Источник, близкий к Auchan, сообщил газете, что если ритейлер и уйдет из России, то это произойдет "не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям". "Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
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россия, бизнес, auchan, продажа бизнеса, газпромбанк
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Auchan, продажа бизнеса, Газпромбанк
Auchan может продать свой российский бизнес Газпромбанку, пишут СМИ
Monde: Auchan может быть близок к продаже бизнеса в России Газпромбанку
ПАРИЖ, 25 окт – ПРАЙМ. Французский ритейлер Auchan может находиться на завершающем этапе переговоров с Газпромбанком о продаже своего бизнеса в России, утверждает газета Monde со ссылкой на источники.
Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источники писала, что Auchan планирует вывести бизнес из России и уже выбрал двух потенциальных покупателей, поскольку "более не может справляться с европейскими санкциями" против РФ. По словам источника издания, "Ашан" строго соблюдает санкции, введенные против России: он не делает инвестиций, что ставит компанию в очень невыгодное положение по сравнению с местными дистрибьюторами. Российское подразделение "Ашана" вновь назвало слухами информацию об уходе ритейлера с рынка РФ. В пресс-службе Auchan заявили РИА Новости, что не комментируют рыночные слухи.
"По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке", - пишет газета Monde, комментируя сообщения французского издания Lettre о том, что ритейлер нашел "местного покупателя" и вступил в "финальную стадию переговоров".
Источник, близкий к Auchan, сообщил газете, что если ритейлер и уйдет из России, то это произойдет "не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям".
"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.
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