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В "Авто.ру" перечислили популярные направления автопутешествий у россиян - 25.10.2024, ПРАЙМ
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В "Авто.ру" перечислили популярные направления автопутешествий у россиян
В "Авто.ру" перечислили популярные направления автопутешествий у россиян - 25.10.2024, ПРАЙМ
В "Авто.ру" перечислили популярные направления автопутешествий у россиян
В последние годы автопутешествия становятся все популярнее среди россиян: более половины из них выбирали такой вид отдыха в этом году, показал опрос Авто.ру... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T09:00+0300
2024-10-25T09:00+0300
россия
авто
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. В последние годы автопутешествия становятся все популярнее среди россиян: более половины из них выбирали такой вид отдыха в этом году, показал опрос Авто.ру. Так, самыми популярными направлениями у россиян стали Краснодарский край и Санкт-Петербург, а самыми желанными — Черное море, Байкал и Алтай.Согласно опросу, который Авто.ру провел ко Дню Автомобилиста, в автопутешествие в этом году отправились 53% россиян. В основном они путешествовали с семьей или друзьями, а самым популярным направлением стал Краснодарский край — туда съездили почти 18% опрошенных. По данным Яндекс Путешествий, туристы планируют путешествие в Сочи и соседние города в среднем за месяц и останавливаются там в среднем на 4 ночи. Проживание в Краснодарском крае обходилось в этом году в среднем 7,5 тысяч рублей за ночь.Почти 14% респондентов в 2024 году отправились на машине в Санкт-Петербург и его окрестности. Чаще всего это поездки выходного дня: в среднем проживание в этом регионе бронируют на 3 дня, а обходится это чуть дешевле, чем в Краснодарском крае — в среднем 6,4 тысяч рублей за ночь. Искать жилье в Северной столице россияне тоже начинают заранее — за 21 день до поездки.В Крым и Ставропольский край съездили на машине в этом году примерно по 2% опрошенных. Стоимость проживания в этих регионах составила около 6,5 и 5,5 тыс рублей в сутки соответственно, а поездка продлилась те же 3-4 дня.В целом же, как показал опрос Авто.ру, россияне охотно путешествуют на машине на дальние расстояния. Так, о готовности проехать больше тысячи километров за рулем заявили почти 66% опрошенных. При этом автолюбители ответственно подходят к планированию путешествия: полное техобслуживание проходят 53%, а техосмотр — 35%.18% предпочитают уезжать за 500-999 км от дома, почти 12% назвали комфортным расстоянием для поездки 200-500 км. Менее 4% россиян не готовы к путешествиям дальше 200 км от дома и только 1% опрошенных не уезжает дальше 50 км от дома.Самыми желанными направлениями в будущем респонденты назвали Черное море (31%), Байкал (20%), Алтай (почти 17%) и Карелию (16%).
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
09:00 25.10.2024
 
В "Авто.ру" перечислили популярные направления автопутешествий у россиян

"Авто.ру": Краснодарский край и Санкт-Петербург чаще выбирают для автопутешествий

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОсень в Красноярском крае
Осень в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. В последние годы автопутешествия становятся все популярнее среди россиян: более половины из них выбирали такой вид отдыха в этом году, показал опрос Авто.ру. Так, самыми популярными направлениями у россиян стали Краснодарский край и Санкт-Петербург, а самыми желанными Черное море, Байкал и Алтай.
Согласно опросу, который Авто.ру провел ко Дню Автомобилиста, в автопутешествие в этом году отправились 53% россиян. В основном они путешествовали с семьей или друзьями, а самым популярным направлением стал Краснодарский край — туда съездили почти 18% опрошенных. По данным Яндекс Путешествий, туристы планируют путешествие в Сочи и соседние города в среднем за месяц и останавливаются там в среднем на 4 ночи. Проживание в Краснодарском крае обходилось в этом году в среднем 7,5 тысяч рублей за ночь.
Почти 14% респондентов в 2024 году отправились на машине в Санкт-Петербург и его окрестности. Чаще всего это поездки выходного дня: в среднем проживание в этом регионе бронируют на 3 дня, а обходится это чуть дешевле, чем в Краснодарском крае — в среднем 6,4 тысяч рублей за ночь. Искать жилье в Северной столице россияне тоже начинают заранее — за 21 день до поездки.
В Крым и Ставропольский край съездили на машине в этом году примерно по 2% опрошенных. Стоимость проживания в этих регионах составила около 6,5 и 5,5 тыс рублей в сутки соответственно, а поездка продлилась те же 3-4 дня.
В целом же, как показал опрос Авто.ру, россияне охотно путешествуют на машине на дальние расстояния. Так, о готовности проехать больше тысячи километров за рулем заявили почти 66% опрошенных. При этом автолюбители ответственно подходят к планированию путешествия: полное техобслуживание проходят 53%, а техосмотр — 35%.
18% предпочитают уезжать за 500-999 км от дома, почти 12% назвали комфортным расстоянием для поездки 200-500 км. Менее 4% россиян не готовы к путешествиям дальше 200 км от дома и только 1% опрошенных не уезжает дальше 50 км от дома.
Самыми желанными направлениями в будущем респонденты назвали Черное море (31%), Байкал (20%), Алтай (почти 17%) и Карелию (16%).
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