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Приклеенный скотчем к стене банан продадут за 1,5 миллиона долларов
Приклеенный скотчем к стене банан продадут за 1,5 миллиона долларов - 25.10.2024, ПРАЙМ
Приклеенный скотчем к стене банан продадут за 1,5 миллиона долларов
Приклеенный скотчем к стене банан выставлен на аукцион крупного дома Sotheby's, эксперты оценили лот в диапазоне от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов, следует | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T14:38+0300
2024-10-25T14:38+0300
2024-10-25T14:38+0300
аукцион
искусство
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Приклеенный скотчем к стене банан выставлен на аукцион крупного дома Sotheby's, эксперты оценили лот в диапазоне от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов, следует из заявления на сайте Sotheby's. Произведение "Комедиант" создал итальянский художник Маурицио Каттелан. При этом размеры инсталляции могут меняться.В 2019 году два подобных экземпляра уже были проданы за 120 тысяч долларов. Аукцион намечен на 20 ноября.
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аукцион, искусство
Приклеенный скотчем к стене банан продадут за 1,5 миллиона долларов
Приклеенный скотчем к стене банан будет продан на аукционе, цена составит от $1 до 1,5 млн
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Приклеенный скотчем к стене банан выставлен на аукцион крупного дома Sotheby's, эксперты оценили лот в диапазоне от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов, следует из заявления на сайте Sotheby's.
Произведение "Комедиант" создал итальянский художник Маурицио Каттелан. При этом размеры инсталляции могут меняться.
В 2019 году два подобных экземпляра уже были проданы за 120 тысяч долларов. Аукцион намечен на 20 ноября.
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