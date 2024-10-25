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Приклеенный скотчем к стене банан продадут за 1,5 миллиона долларов

Приклеенный скотчем к стене банан продадут за 1,5 миллиона долларов - 25.10.2024, ПРАЙМ

Приклеенный скотчем к стене банан продадут за 1,5 миллиона долларов

Приклеенный скотчем к стене банан выставлен на аукцион крупного дома Sotheby's, эксперты оценили лот в диапазоне от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов, следует | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T14:38+0300

2024-10-25T14:38+0300

2024-10-25T14:38+0300

аукцион

искусство

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Приклеенный скотчем к стене банан выставлен на аукцион крупного дома Sotheby's, эксперты оценили лот в диапазоне от 1 миллиона до 1,5 миллиона долларов, следует из заявления на сайте Sotheby's. Произведение "Комедиант" создал итальянский художник Маурицио Каттелан. При этом размеры инсталляции могут меняться.В 2019 году два подобных экземпляра уже были проданы за 120 тысяч долларов. Аукцион намечен на 20 ноября.

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аукцион, искусство