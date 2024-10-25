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В российских регионах появились новые пятитысячные купюры

В российских регионах появились новые пятитысячные купюры - 25.10.2024, ПРАЙМ

В российских регионах появились новые пятитысячные купюры

Банкноты номиналом пять тысяч рублей начали появляться в регионах России, в частности, они появились в Алтайском и Пермском краях, сообщили РИА Новости в... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T06:18+0300

2024-10-25T06:18+0300

2024-10-25T06:18+0300

банк россии

новые банкноты

россия

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БАРНАУЛ/ПЕРМЬ, 25 окт – ПРАЙМ. Банкноты номиналом пять тысяч рублей начали появляться в регионах России, в частности, они появились в Алтайском и Пермском краях, сообщили РИА Новости в местных отделениях Банка России. "В июне 2022 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, в октябре 2023 года — номиналом 5 000 рублей. И эти банкноты 5 000 рублей уже поступили к нам в регион (Алтайский край - ред). Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это не быстрый процесс", - рассказала агентству эксперт отделения Барнаул "Банка России" Юлия Лужнова. Эксперт отметила, что в оформлении модернизированных банкнот используется символика федеральных округов. На лицевой стороне представлены памятники столицы округа, на оборотной стороне — достопримечательности регионов, входящих в состав федеральных округов. На пятитысячной обновленной банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне банкноты — стела "Европа — Азия", на оборотной — памятник "Сказ об Урале" в Челябинске. "Эмиссия новых модернизированных банкнот номиналом пять тысяч рублей в Пермском крае началась. Банкноты постепенно поступают в денежное обращение через кредитные организации", - сообщили РИА Новости в отделении Банка России по Пермскому краю. Представитель пермского отделения уточнил, что более-менее массово новые банкноты начнут появляться в обращении на территории региона с ноября-декабря. Банкам необходимо провести технические мероприятия по подготовке банкоматов и других устройств к работе с модернизированными банкнотами. При этом старые банкноты образца 1997 года будут находиться в обращении наравне с новыми еще несколько лет и постепенно вытеснятся ими из обихода. "Обновленные банкноты содержат усиленный защитный комплекс. Это защита от мошенников. Обозначу, что ни в коем случае не следует покупать у кого-то новые банкноты. Это не памятные купюры. Это привычные нам деньги будут, только с обновленным дизайном. Банкноты старого образца останутся законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение. Они будут выходить из активного оборота постепенно, естественным путем из-за обветшания: износа и загрязнения", - отметила Лужнова. По словам Лужновой, в России планируется до 2025 года поэтапно модернизировать банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500 и 1000 рублей. Будет усовершенствован их защитный комплекс и разработан новый дизайн. Символы для изображения на обновленных банкнотах отбираются с учетом экспертного мнения. Дизайн банкнот утверждает Совет директоров Банка России.

https://1prime.ru/20241025/sberezhniya-852409238.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новые банкноты, россия